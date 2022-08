Zahl der Beschäftigten bei Fluggesellschaften stärker geschrumpft als bei Flughäfen

Fluggesellschaften und Flughäfen in Deutschland haben in der Corona-Krise viel Personal abgebaut. An Flughäfen ging die Zahl der Beschäftigten um 4,4 Prozent zurück, bei den Airlines ist der Rückbau sogar deutlich größer ausgefallen.