Kurzmeldung Yvonne Ziegler in Condor-Aufsichtsrat gewählt

Yvonne Ziegler, Professorin an der Frankfurt University of Applied Sciences, ist neues Mitglied im Condor-Aufsichtsrat, teilte die UAS Frankfurt mit. Die Wissenschaftlerin wurde als Vertreterin des Landes Hessens für das zwölfköpfige Gremium nominiert und in der Gesellschafterversammlung gewählt.