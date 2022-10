as

Die Professional-Version des sich noch in Entwicklung befindlichen Flugsimulators "X-Plane 12" kann geordert werden, wie Laminar Research per Facebook bekannt gibt. Aktiviert werden die Profifunktionen inklusive FAA-Zertifizierung über einen 1000 US-Dollar teuren USB-Key. Neben Flugtraining wird X-Plane oft auch in der Flugzeugentwicklung verwendet.