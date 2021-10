World Air Traffic Management Congress eröffnet mit wenigen Corona-Maßnahmen

Wie eine Luftfahrtmesse in Corona-Zeiten aussehen kann, zeigt derzeit die mehrfach verschobene World ATM in Madrid. Es gibt Tests, Desinfektionsspender und bunte Aufkleber. Für Wartezeiten sorgt nur die Eröffnung durch den König von Spanien.

Am heutigen 26. Oktober eröffnet nach vielen Verschiebungen der World ATM Congress an einem für diese Veranstaltung ungewöhnlichen Termin. Normalerweise findet der Kongress im März statt. Doch bedingt durch die Pandemie fiel dieser 2020 komplett aus und wurde 2021 verschoben. Auch 2022 wird es noch eine Anpassung in Richtung Sommer geben.

Auf dem Messegelände Feria de Madrid, unweit des Flughafens Madrid Barajas, zeigen nun laut Messeleitung 170 Aussteller mit Verspätung an drei Tagen den Einstieg in ein zweites goldenes Zeitalter der Luftfahrt, wie der Kongress selbstbewusst angibt.

Zu den prominenten Themen gehören unter anderem die fortschreitende Digitalisierung der Flugverkehrskontrolle, Remote-Tower, Fragestellungen zu möglichen Ansteckungen durch Sars-Cov-2 in der Luftfahrt oder Effizienzsteigerungen mit dem Ziel, Treibhausgase zu reduzieren. Zu den Ausstellern gehören bekannte Namen wie die Deutsche Flugsicherung, Sita oder auch Thales. Dazu gibt es ein umfangreiches Konferenzprogramm.

Die Messehalle des World ATM 2021 © airliners.de / Andreas Sebayang

Neu ist zudem der Expodrónica Pavilion und ein spezieller Drone Demo Day auf dem Flughafen Cuatro Vientos am anderen Ende der Stadt. Neben den Drohnen selbst geht es auch um organisatorische Fragen, wie etwa einem neuen Luftraum wie U-Space, Auswirkungen für Luftfracht und Passagierbetrieb oder auch Probleme, die im städtischen Betrieb gelöst werden müssen.

Corona-Maßnahmen während der Messe

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die Messeleitung auch diverse Maßnahmen ergriffen. Die wenigsten Einschränkungen haben Besucher, die geimpft sind. Sie müssen am Eingang nur durch eine Temperaturkontrolle. Wer Fieber hat, wird dann ein zweites Mal getestet.

Wer seinen Impfstatus nicht bekannt geben will oder nicht geimpft ist, der muss einen Test vorweisen. Der ist für 35 Euro auch direkt auf der Messe möglich, dauert aber 30 Minuten.

Das Einhalten von Abständen ist seitens der Ifema, dem Betreiber des Messegeländes, nur eine Empfehlung. Jeder Besucher kann zudem entscheiden, ob etwa Händeschütteln möglich ist, eine Begrüßung mit dem Ellbogen alternativ möglich oder gar keine formale Begrüßung mit Kontakt gewünscht ist. Dafür gibt es auf jedem Badge wahlweise einen grünen, gelben respektive roten Sticker.

Madrids Corona-Lage ist derzeit aber auch recht entspannt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 27 und einer Impfquote von über 91 Prozent, wie aus Zahlen des spanischen Ministerio de Sanidad hervorgeht.

Wer den Kongress besucht, kann selbst entscheiden, wieviel Nähe möglich ist. © airliners.de / Andreas Sebayang

Die Corona-Situation ist bei dem World ATM Congress derzeit gut und vermutlich kein Vergleich zu der Situation, die zur Inter Airport, der nächsten großen Luftfahrtmesse, in München in wenigen Wochen zu erwarten ist. In Deutschland steigen die Zahlen schnell.

Mehr Schwierigkeiten gibt es am ersten Tag eher durch hoheitlichen Besuch. In mehreren E-Mails wurde wenige Tage zuvor auf gesteigerte Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen. Bis zum Mittag dürfen nur Personen in Bereiche wie die Messehalle, die mehrere Tage vorher mit einem Ausweis registriert wurden, während König Felipe VI den Kongress eröffnet und sich über die Branche informiert.