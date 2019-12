Aktuelle Streckenmeldungen Easyjet startet neue Berlin-Strecke und Lufthansa fliegt nach Südamerika

Billigflieger Easyjet startet von Berlin ins schwedische Åre-Östersund und Lufthansa verbindet München mit Sao Paulo. Das und mehr in unserer Übersicht zu den Streckenmeldungen der Woche.

Easyjet fliegt neu von Berlin-Tegel ins schwedische Åre Östersund . © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH / Twitter Der Bremer Flughafen feiert den Erstflug der Verbindung nach Wien. © Bremen Airport

Wöchentlich präsentiert airliners.de eine aktuelle Übersicht zum Thema Netzwerkplanung. Welche Routen wurden aufgenommen, welche angekündigt und welche wesentlichen Änderungen gibt es:

Streckenaufnahmen

Easyjet fliegt ab sofort von Berlin-Tegel ins schwedische Åre-Östersund, teilte die Berliner Flughafengesellschaft via Twitter mit. Die neue Route steht einmal pro Woche auf dem Flugplan und wird mit Maschinen vom Typ A319.

Lufthansa fliegt seit Anfang Dezember wieder von München nach Sao Paulo, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Lufthansa bedient die Strecke dreimal pro Woche mit einem Airbus A350-900. Der Kranich hatte die Strecke bereits bis Oktober 2016 im Angebot.

Wizz Air bedient ab sofort die Strecke Bremen-Wien. Laut Mitteilung fliegt der ungarische Billigflieger die Strecke bis zu fünfmal wöchentlich und setzt Maschinen der A320-Familie ein.

Streckenankündigungen

Die schottische Regionalfluggesellschaft Loganair kommt nach Hannover. Ab dem 17. April fünfmal pro Woche Hannover und Edinburgh verbinden, gab die Airline bekannt. Zwischen Juni und September kommt noch ein sechster Umlauf hinzu. Geflogen wird mit einer Embraer 145.

Bremen bekommt eine Direktverbindung nach Neapel. Laut Airport-Meldung startet Ryanair ab kommenden März zweimal pro Woche in die drittgrößte Stadt Italiens. Geflogen wird jeweils am Mittwoch und am Sonntag.

Aegean Airlines verbindet ab 13. Mai Athen mit Nürnberg, teilte der Albrecht-Dürer-Airport mit. Die Griechen werden die Strecke zweimal pro Woche anbieten. Damit konnte der Airport bereits eine Woche nach Bekanntwerden des Ryanair-Abbaus, eine entstehende Lücke im Sommerflugplan schließen. Ryanair fliegt die Strecke noch bis 26. März.

Easyjet startet im kommenden Frühlinge zwei weitere Routen ab Basel, schreibt "About Travel". Dabei handelt es sich die Städte Zadar und Valencia. Beide Verbindungen werden zweimal die Woche angeboten.

Air Moldova fliegt ab dem Sommerflugplan 2020 zwischen Chisinau und Berlin-Schönefeld, berichtet "Routes Online". Demnach wird die Strecke ab dem 31 März zweimal wöchentlich mit Airbus A319 oder Embraer E190 bedient. In der Hochsaison von Mitte Juni bis Mitte September werde zusätzlich ein dritter wöchentlicher Flug angeboten.

Streckenanpassungen

Delta Air Lines hat auf dem täglichen Umlauf von New York nach Zürich das Fluggerät verändert. Laut Schweizer Medien setzt die US-Airline seit dem 9. Dezember Maschinen vom Typ Boeing 767-400, die mit einer Vier-Klassen-Konfiguration ausgestattet ist. Zuvor setzte Delta Maschinen vom Typ Airbus A330-200 auf der Verbindung ein.

