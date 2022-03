Kurzmeldung Wizz Air will im Winter auf das Vorkrisenniveau zurück

Wizz Air will auf das Niveau von vor der Pandemie zurück, wie die Airline mitteilt, und will im kommenden Winterflugplan 810 Strecken mit einer Kapazität von insgesamt 26 Millionen Sitzplätzen bedienen. Neben vielen osteuropäischen Destinationen will Wizz Air auch innereuropäische Ziele anfliegen.