Wizz Air unterstützt die Kampagne "Fly Right" der Easa. Mit dieser Initiative will die Organisation ein angemessenes und regelkonformes Verhalten der Passagiere an Bord fördern. Das Bewusstsein der Fluggäste soll laut Mitteilung mit drei Kernpunkten geschärft werden: "Ready for Flight" (alles bereit haben und informiert sein), "Seien Sie höflich" und "Don't Fight" (nicht stören und streiten).