Wizz Air kommt nach Saarbrücken

Der Flughafen Saarbrücken kann Wizz Air in die Liste seiner Kunden aufnehmen. Ab dem 14. Juni kommt der osteuropäische Billigflieger zweimal wöchentlich aus Sarajewo. Ein Ausbau des Engagements ist nicht ausgeschlossen.

Mit Wizz Air gibt es demnächst eine neue Fluggesellschaft am Flughafen Saarbrücken. Der Billigflieger verbindet das Saarland ab dem 14. Juni mit Sarajewo. Immer dienstags und donnerstags stehen die Flüge im Programm.

Thomas Schuck, Geschäftsführer des Flughafens, äußerte sich erfreut über das Engagement von Wizz Air. Es gebe ein erhebliches Potenzial für eine weitere Expansion. "Weitere Verbindungen können folgen." Ziele in Osteuropa seien sowohl für Reisende aus diesen Ländern als auch für Touristen aus Deutschland interessant.

Der Saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke erhofft sich zudem neue Perspektiven bei der Anwerbung von Arbeitskräften. Es sei sehr erfreulich, dass man mit Wizz Air "einen grundsoliden Partner" gewinnen konnte, "der auch in schwierigen Zeiten weiter wachsen wird."

Im Sommerflugplan 2022 liegt der Schwerpunkt am Flughafen Saarbrücken vor allem auf touristischen Flügen. So wird Smartlynx Flüge für Tui auf Vollcharterbasis vom Flughafen durchführen und hat dort sogar ein Flugzeug stationiert. Auch Corendon und Eurowings bieten Flüge an. Hinzu kommen die innerdeutschen Linienflüge mit DAT nach Berlin und Hamburg.

Die neue Verbindung ergänzt die bestehenden Wizz-Air-Ziele in Deutschland. Bislang fliegen die Osteuropäer nach Köln, Dortmund, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin und Bremen.