Wizz Air kommt mit sechs Routen nach Salzburg

Wizz Air nimmt ab 1. Juli den Flughafen Salzburg in ihr Streckennetz auf. Der Billigflieger startet mit Routen nach Belgrad, Kiew, Skopje, Bukarest, Tuzla und Larnaka. Der Flughafen spricht in einer Mitteilung von einem positiven Signal in schweren Zeiten.