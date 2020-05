Wizz Air fliegt wieder nach Memmingen

Der Flughafen Memmingen fährt seinen Betrieb langsam wieder hoch. Am Samstag sei erstmals seit der Einstellung des regulären Flugbetriebs wieder eine Maschine der Wizz Air aus Sofia abgefertigt worden, teilte der Flughafen mit. In den nächsten Tagen seien weitere Flüge nach Sofia sowie ins bulgarische Varna und nach Kiew in der Ukraine geplant.