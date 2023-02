Wizz Air meidet moldawische Hauptstadt Chisinau

Aus Angst vor einem Übergreifen der Kriegshandlungen in der Ukraine auf Moldau stellt Wizz Air ab dem 14. März alle Flüge in die moldawische Hauptstadt Chisinau ein. Dies betrifft zahlreiche Flüge aus Deutschland. Andere Fluggesellschaften fliegen weiter.

Die ungarische Fluglinie Wizz Air meidet aus Sicherheitsgründen ab 14. März den Flughafen der moldawischen Hauptstadt Chisinau.

Auch Deutschland-Verbindungen sind betroffen. Aktuell verbindet Wizz Air Chisinau laut Flugplandaten mit Berlin, Dortmund, Hamburg und Memmingen. Das Unternehmen sagte in einer Erklärung, dass es zusätzliche Flüge von der grenznahen rumänischen Stadt Iasi als Ersatz anbieten werde.

Wizz Air fliegt viele Städte in Zentral- und Südosteuropa an. Solange in der Ukraine wegen des Krieges jeglicher Flugverkehr ausfallen muss, ist Chisinau für Ukrainer einer der nächst gelegenen Flughäfen.

Neben Wizz Air bedienen auch Air Moldova, Air One und Hisky Europe Chisinau mit Zielen in Deutschland. Air Moldova ist der größte Anbieter vor Ort, gefolgt von Wizz Air. Auch Turkish Airlines und Lot bedienen den Flughafen. Die Lufthansa Group ist mit Austrian Airlines präsent.

Sorge vor Kampfhandlungen

Hintergrund für die Entscheidung sind wachsende Befürchtungen, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch auf das benachbarte Moldau übergreifen könnte. In dem von Moldau abgespaltenen Gebiet Transnistrien stehen russische Soldaten. Russland hatte vergangene Woche behauptet, die Ukraine wolle dieses kleine Truppenkontingent angreifen.

Die Zivilluftfahrtbehörde in Chisinau teilte mit, man sei von der Fluggesellschaft per Mail informiert worden. Man bedauere die Entscheidung von Wizz Air. Die Republik Moldau tue alles, um die Sicherheit in ihrem Luftraum zu gewährleisten.