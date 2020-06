Wizz Air zeigt Interesse an Lufthansa-Slots in Frankfurt

Wizz Air will die Slots, die Lufthansa in Frankfurt abgeben muss. Dafür wünscht sich der Billigflieger, der Frankfurt gerade erst wieder verlassen hatte, aber Garantien. Auch die neue Tochter in Abu Dhabi soll zügig ausgebaut werden.

Wizz-Air-Chef József Váradi hat Interesse an den Slots gezeigt, die Lufthansa an ihrem Hub in Frankfurt im Zuge des staatlichen Corona-Rettungspakets abgeben muss. Er könne sich vorstellen, diese zu übernehmen, sagte Váradi in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Allerdings müssten verschiedene weitere Parameter stimmen.

So müsste die Airline eine Art Wachstumsgarantie in Frankfurt bekommen, denn die wenigen frei werdenden Slots reichten nicht aus, um - wie von der EU gefordert - gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Außerdem müsste der Airport die Gebühren senken, dann wäre Wachstum möglich, was das wichtigste Ziel der Airline ist, so Varadi.

Lufthansa mit zwölf Slots weniger in Frankfurt

Lufthansa muss als Auflage der EU 24 Slots in Frankfurt und München abgeben. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um jeweils vier Flugzeuge sowohl in Frankfurt als auch in München, die je drei Slots am Tag bedienen. In Frankfurt müssen also 12 Slots abgetreten werden.

Diese Option soll der EU zufolge für zumindest anderthalb Jahre nur "neuen Wettbewerbern" zur Verfügung stehen. Falls kein neuer Wettbewerber von der Option Gebrauch mache, werde die Option auch auf vorhandene Wettbewerber an den jeweiligen Flughäfen erweitert, hieß es im Kompromiss zwischen Bundesregierung und EU-Kommission.

Ob Wizz Air allerdings als "neuer Wettbewerber" in Frankfurt gelten kann, ist unklar. Der Billigflieger hatte den Flughafen drei Jahre lang in seinem Programm. Pünktlich zum Auslaufen einer damals gewährten Vergünstigung für neue Airlines kündigte die Airline aber ihren Rückzug an und fliegt seitdem nicht mehr nach Frankfurt. Auf Anfrage von airliners.de wollte sich Fraport jetzt nicht zum Thema äußern.

Tochter in Abu Dhabi soll schnell wachsen

Derweil will Wizz Air auch im Nahen Osten wachsen. Bei der für die zweite Jahreshälfte geplanten Gründung einer Tochter in Abu Dhabi zeigt sich die Airline optimistisch. "Wir haben es geschafft, unsere EU-Flotte in 15 Jahren auf 100 Flugzeuge zu erweitern. Wir werden in Abu Dhabi dasselbe erreichen und in 15 Jahren 100 Flugzeuge erhalten. Wir werden versuchen, nicht nur Abu Dhabi, sondern auch die Vereinigten arabischen Emirate als ganzes zu bedienen", zitiert das Portal "Khaleejtimes" Jozsef Varadi, Geschäftsführer der ungarischen Low-Cost-Airline.

"Wizz Air Abu Dhabi", wie die neue Airline heißen soll, ist ein Joint Venture mit der staatlichen Investmengesellschaft ADQ aus Abu Dhabi. Die Fluggesellschaft soll im Oktober starten, Tickets für Ziele Europa, auf dem indischen Subkontinent, im Nahen Osten und in Afrika sollen im Laufe des Junis buchbar sein.

Nächster Baustein in Diversifizierung der arabischen Airline-Landschaft

Für die Vereinigten Arabischen Emirate ist die Gründung einer weiteren Low-Cost-Airline-Gründung ein Baustein in der Diversifizierung der Fluggesellschaften. Zuvor hatten Etihad und Air Arabia bereits die Gründung von Air Arabia Abu Dhabi angekündigt, die ebenfalls im zweiten Quartal nächsten Jahres ihren Betrieb aufnehmen soll.

Eigentlich wollte Wizz Air zunächst mit drei A321 in den Emiraten starten, doch Varadi gab jüngst gegenüber "Reuters" an, dass man mit sechs Flugzeugen loslegen wolle. Auf eine Frage zum Wettbewerb mit Etihad Airways und der kommenden Billigfluggesellschaft Air Arabia Abu Dhabi antwortete er: "Der Wettbewerb ist gut für die Verbraucher. Wir freuen uns, in den VAE getestet zu werden und mit internationalen und Billigfluggesellschaften zu konkurrieren. Wir können aufregende niedrige Flugpreise und neue Flugzeuge mitbringen. Wir werden die jüngste Flugzeugflotte fliegen."