Wizz Air verbindet Karlsruhe mit vier neuen Zielen

Dreimal wöchentlich nach Bukarest und zwei Flüge pro Woche nach Larnaca auf Zypern sowie nach Tirana in Albanien und Varna am Schwarzen Meer. Das sind die neuen Routen, die Wizz Air jetzt in Karlsruhe/Baden-Baden aufgenommen hat. Nach Angaben des Flughafens erweitert der Billigflieger sein Angebot am Baden Airpark damit auf neun Destinationen.