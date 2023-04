Kurzmeldung Wizz Air investiert 5,7 Millionen Euro in SAF-Produzenten

Wizz Air investiert 5,7 Millionen Euro in Firefly, ein Unternehmen, dass sich die Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) zur Aufgabe gemacht hat. Das teilt der ungarische Billigflieger mit. Mit der Kapitalanlage will Wizz Air ihren Flugbetrieb in Großbritannien ab 2028 günstig mit SAF beliefern.