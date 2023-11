Wizz Air senkt Gewinnprognose für Geschäftsjahr – Aktienkurs fällt

Wizz-Air-Maschinen am Flughafen Dortmund.

Wizz Air hat ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr unter Verweis auf die anhaltende makroökonomische Unsicherheit und schwierige Betriebsbedingungen gesenkt. Daraufhin fiel der Aktienkurs des Unternehmens um 6,3 Prozent.

Dies führte dazu, dass die Prognose für den Nettogewinn für das Geschäftsjahr von 350 bis 450 Millionen Euro auf 350 bis 400 Millionen Euro gesenkt wurde.

Die Prognose spiegele die Erwartungen für die zweite Hälfte des am 31. März endenden Geschäftsjahres angesichts der makroökonomischen Unsicherheiten und der schwierigen Betriebsbedingungen in den Bereichen Infrastruktur und Sicherheit wider, sagte der Vorstandsvorsitzende Jozsef Varadi in einer Erklärung.

Der Billigflieger erzielte in den sechs Monaten bis zum 30. September einen operativen Gewinn von 522,9 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 63,8 Millionen Euro im Vorjahr.

"Unsere Umsatz- und Gewinnzahlen spiegeln das höhere Volumen wider, das wir jetzt bedienen, sowie die enorme Arbeit und die Investitionen, die wir in den letzten drei Jahren getätigt haben", fügte Varadi hinzu und sagte, dass die Buchungen für die Zukunft gut seien.

Neuauslieferungen und Ausgleich von RTX sollen Sorgen dämpfen

Die europäischen Fluggesellschaften haben in diesem Quartal gute Ergebnisse erzielt, warnten aber gleichzeitig vor düsteren Aussichten, da die Kerosinpreise, Probleme in der Lieferkette und der Mangel an wirtschaftlicher Klarheit belastend wirkten.

Wizz Air ist eine der Fluggesellschaften, die in diesem Jahr von Problemen mit den RTX-Triebwerken betroffen ist, und kündigte an, dass sie deshalb ihre Kapazitäten reduzieren müsse.

"Das größere Problem ist, wie wir das Triebwerksinspektionsprogramm mit der geringst möglichen Störung des Betriebs abschließen können", sagte Varadi gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass Anfang 2024 voraussichtlich 45 Flugzeuge am Boden bleiben und das Wachstum begrenzt sein werde.

Die Airline erklärte, sie sei auf dem besten Weg, bis zum Ende des Geschäftsjahres 21 Airbus A321 Neo zu erhalten, und habe von RTX einen Ausgleich für die notwendigen Triebwerksinspektionen ihrer Flugzeuge erhalten.