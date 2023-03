Wizz Air will Flotte vergrößern und im Nahen Osten wachsen

Die osteuropäische Billigairline Wizz Air will die Flotte um zunächst 200 Flugzeuge und langfristig auf 500 Jets aufstocken. Wachstumspotenzial sehen die Ungarn in diesem Zuge vor allem in Osteuropa, sowie dem Nahen Osten.