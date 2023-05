Wizz Air fliegt dreimal pro Woche zwischen Bremen und Tirana

Ab dem 19. Dezember wird Wizz Air dreimal pro Woche (Dienstag, Donnerstag, Samstag) Direktflüge zwischen Tirana und Bremen anbieten. Die neuen Flugverbindungen sind bereits buchbar.

"Wir freuen uns sehr, dass Wizz Air ihre Streckenauswahl am Flughafen Bremen erweitert und somit das Angebot an Balkan-Destinationen neben Skopje und Pristina ausbaut", betont Marc Cezanne, Geschäftsführer des Flughafens Bremen.

Die neue Verbindung solle eine eine komfortable Anreise in die albanische Hauptstadt ermöglichen und eine ideale Option für Reisende darstellen, die ihren Urlaub in Tirana oder der umliegenden Region planen, heißt es in der Mitteilung des Flughafens.