Wizz Air erwartet hohe Entschädigungszahlungen von Pratt & Whitney

Der Chef des europäischen Billigfliegers Wizz Air zeigt sich zuversichtlich, dass das von Pratt & Whitney entwickelte Triebwerk seine Kinderkrankheiten langfristig überwinden wird. Gleichzeitig wies er aber darauf hin, dass die Pannen erhebliche Strafzahlungen nach sich ziehen werden.

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air ist der zweitgrößte Betreiber des Geared Turbofan-Triebwerks, das bereits zum zweiten Mal wegen Produktionsfehlern zurückgerufen wurde. Außerdem mussten einige Flugzeuge wegen Wartungsarbeiten am Boden bleiben, die umfangreicher waren als erwartet.

"Langfristig habe ich volles Vertrauen in den GTF. Kurzfristig? Wir wissen nicht, was wir nicht wissen, also versuchen wir, die Probleme zu verstehen", sagte CEO und Mitbegründer Jozsef Varadi in einem Interview.

Die Muttergesellschaft von Pratt & Whitney, RTX, gab letzten Monat bekannt, dass sie in den nächsten drei Jahren 600 bis 700 GTF-Triebwerke aus Airbus A320-Neo-Flugzeugen für Qualitätskontrollen entfernen muss, nachdem ein seltener Pulvermetallfehler entdeckt wurde, der Risse verursachen kann.

Zweifel an Reparaturkapazitäten und Verfügbarkeit

Wizz Air teilte Analysten letzte Woche mit, dass sie innerhalb von ein bis 1,5 Monaten ein Service Bulletin von Pratt erwarte, in dem die Seriennummern der betroffenen Triebwerke aufgeführt sind. Es bestehen jedoch weiterhin Zweifel an den Reparaturkapazitäten und der Verfügbarkeit von Ersatztriebwerken, damit die Flugzeuge weiter fliegen können.

"Ich denke, wir befinden uns in der letzten Phase der Bestandsaufnahme, um herauszufinden, welche Probleme wir haben und wie wir sie am besten lösen können", sagte Varadi gegenüber Reuters.

Derzeit habe die Fluggesellschaft drei Flugzeuge wegen notwendiger Triebwerkswartungen am Boden, die im Durchschnitt 270 Tage statt der üblichen 60 Tage dauerten, sagte er.

Wizz teilte Analysten vergangene Woche außerdem mit, dass die neueste Brennkammer in einer Konfiguration namens Block D "die Erwartungen nicht vollständig erfüllt, insbesondere unter schwierigen Bedingungen".

Varadi lehnte es ab, im Detail über die Strafen zu sprechen, die Wizz Air von Pratt & Whitney erhalten wird, sagte aber: "Man sollte eine angemessene Entschädigung erwarten, da wir einer ihrer größten Kunden sind".

Wizz Air hat erklärt, dass sie aufgrund der GTF-Inspektionen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 mit einer möglichen Kapazitätsreduzierung von zehn Prozent rechnet.

Von Pratt and Whitney war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.