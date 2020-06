Wizz Air schichtet in Deutschland um

Wizz Air nimmt an fünf deutschen Flughäfen Strecken aus dem Programm. Der Flughafen Hahn ist davon am stärksten betroffen. Gleichzeitig nimmt die Ultra-Lowcost-Airline aber auch einige neue Routen auf.

Wizz Air will verhältnismäßig schnell aus der Corona-Krise herausfliegen und Kapital aus der neuen Situation schlagen. "Für uns wird die Erholung nur etwa ein Jahr dauern, für die Branche insgesamt sicher zwei bis drei", schätzt Firmenchef Józséf Váradi. Dabei setzt er auf weiteres Wachstum. "In Zeiten von Rezessionen hat sich gezeigt, dass Billigflieger besonders florieren".