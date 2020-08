Wizz Air eröffnet Basis in London-Gatwick

Wizz Air hat angekündigt, eine Basis am Flughafen London-Gatwick zu eröffnen. Laut Mitteilung will der ungarische Billigflieger ab Herbst einen Airbus A321 am zweitgrößten Londoner Flughafen stationieren. Nach Luton und Doncaster wird Gatwick der dritte Standort im Vereinigten Königreich.