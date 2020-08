Wizz Air eröffnet Basis am Flughafen Dortmund mit drei A320

Am Freitag eröffnete die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air ihre neue Basis am Flughafen Dortmund. Drei Maschinen des Typs A320 sind dort nun stationiert. 18 neue Ziele ab Dortmund werde die Lowcos-Airline anbieten, so der Airport.