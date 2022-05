Wizz Air will neue Airline auf Malta gründen

Wizz Air plant, noch in diesem Jahr eine neue Fluggesellschaft auf Malta zu gründen. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die ersten in Malta registrierten Flugzeuge bereits im Oktober abheben, teilt das Unternehmen mit.

Weitere Einzelheiten sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. So ist noch unklar, wie viele Flugzeuge Wizz Air auf Malta registrieren lassen will. Ebenso steht nicht fest, was die neue Tochter für die Beschäftigten der anderen Wizz-Air-Betriebe bedeuten wird.

Bislang betreibt Wizz Air in Ungarn eine Flotte mit 135 Flugzeugen. Zudem gibt es eine Tochter im Vereinigten Königreich mit 16 Flugzeugen. Bei Wizz Air Abu Dhabi fliegen vier Flugzeuge. Zudem erwägt Wizz Air ein Engagement in Saudi Arabien.

Nicht der einzige Malta-Offspin

Wizz Air ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die auf einen Flugbetrieb unter maltesischer Flagge setzt. So sind im Wesentlichen alle in Deutschland stationierten Ryanair-Flugzeuge maltesisch und werden von der zur Ryanair Gruppe gehörenden Malta Air operiert. Auch die Ryanair-Tochter Lauda Europe ist maltesisch.

Derzeit baut zudem Eurowings eine Tochter in Malta auf. Mit der Gründung wolle das Management gleichzeitig "weiteres Wachstum ermöglichen" und die derzeitige Doppelbesteuerung für Beschäftigte innerhalb Europas eliminieren, heiß es Mitte Februar.

Laut CH-Aviation haben aktuell insgesamt 79 Fluggesellschaften ihren Sitz auf der kleinen Mittelmeerinsel. Weitere Beispiele sind DC Aviation Malta, Freebird Europe, Hifly Malta, Jet Aviation Malta, Smartlynx Airlines Malta, Titan Airways Malta, Vistajet Malta und Avion Express Malta.

Einige Airlines nutzen die Registrierung auf Malta dazu, einen EU-Flugbetrieb zu erhalten, andere gründen Töchter vor Ort, um von Steuervorteilen zu profitieren. So gibt es beispielsweise keine Einfuhrzölle auf Flugzeuge.

Beobachtern zufolge liegen die Vorteile eines Malta-AOCs aber vor allem auch an einer effizienten nationalen Luftfahrtbehörde sowie der gängigen Amtssprache Englisch.