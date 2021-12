Wisag und Verdi beharken sich im Tarifkonflikt weiter

Nach monatelangen Tarifverhandlungen zwischen Wisag und Verdi steht eine Einigung auch zwei Wochen vor dem Jahresende weiter aus. Der Bodenverkehrsdienstleister Wisag teilte mit, dass die Gewerkschaft ein von ihnen nochmal verbessertes Angebot für sie überraschend abgelehnt habe.

Der Dienstleister offerierte Lohnsteigerungen von insgesamt 18 Prozent verteilt über einen Dreijahresszeitraum. Verdi fordert für die rund 550 Beschäftigten am Frankfurter Flughafen weiter eine elfprozentige Lohnerhöhung für dieses Jahr.

Wisag bezeichnet die Forderungen als "wirtschaftlichen Suizid". Das Unternehmen stecke nach wie vor in tiefroten Zahlen und hat diese Krise noch nicht überstanden. "Wir sind mit unserem Angebot bis an die Schmerzgrenze des Leistbaren gegangen, weil wir den Einsatz und die Entbehrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Monaten honorieren möchten", so Wisag-Verhandlungsführer und Holding-Geschäftsführer Michael Richter in einer Mitteilung.

Der Bodenverkehrsdienstleister geht noch einen Schritt weiter und wirft der Gewerkschaft vor, dass die Absage des Angebots jeglicher Grundlage entbehre und die verbitterte Blockadehaltung der Gewerkschaft zeige. "Die Gewerkschaft Verdi scheint es am Frankfurter Flughafen auf einen Streik noch vor Weihnachten anzulegen".

Verdi will nichts vom Zaun brechen

Eine Gewerkschaftvertreterin verteidigt auf Nachfrage von airliners.de die Forderung nach elf Prozent. "Die elf Prozent kommen zustande, weil das Unternehmen sich beharrlich weigert, eine Corona-Prämie zu zahlen, was unsere ursprüngliche Forderung war". Die Gewerkschaft hält zudem die Formulierung "wirtschaftlicher Suizid" für befremdlich und fragt, wer dabei an die Beschäftigten denke.

Gleichzeitig betont aber auch Verdi, dass es sich lediglich, um eine Forderung handele und es im Wesen von Verhandlungen liege, dass man sich dann irgendwo treffe. Was das Thema Streiks angeht, will die Gewerkschaft aber nichts vom Zaun brechen. "Die Kollegen beraten jetzt, wie sie weiter vorgehen wollen. Entscheidungen sind noch nicht getroffen."

Beide Seiten verhandeln seit mehreren Monaten über einen neuen Haustarifvertrag der Gesellschaften WISAG Ground Services und WISAG Passage Services am Frankfurter Flughafen. Betroffen sind 550 Mitarbeitende. Ende Oktober kam es bereits zu Warnstreiks am Frankfurter Flughafen, in dessen Zusammenhang 26 Flüge ausgefallen sind.