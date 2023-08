Kurzmeldung Wisag will auf elektrische Vorfeldgeräte am Flughafen Düsseldorf umsteigen

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative "Ready for Green", an der die Wisag Aviation und Condor beteiligt sind, soll der Flughafen Düsseldorf nachhaltiger aufgestellt werden. Wie der Bodenverkehrsdienstleister mitteilt, will Wisag Aviation auf elektrische Vorfeldgeräte umsatteln, um eine CO2-neutrale Abfertigung zu erreichen.