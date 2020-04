Wirtschaftsforschungsinstitute befürchten Rezession

Die schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden immer deutlicher. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sagen in ihren Frühjahrsgutachten eine Rezession voraus. Unterdessen beraten die EU-Finanzminister über ein gemeinsames Rettungspaket.

Flugreisende warten vor einem Schalter. © dpa / Daniel Reinhardt

Die Corona-Krise wird führenden Wirtschaftsforschungsinstituten zufolge deutliche Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinterlassen. In der Spitze werde die Arbeitslosenquote auf 5,9 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,4 Millionen hochschnellen, heißt es im Frühjahrsgutachten der Institute.

Im Durchschnitt werden demnach die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr um knapp eine Viertel Million auf 2,5 Millionen steigen, heißt es. Auswirkungen habe die Rezession auch auf die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte, die im laufenden Jahr erstmals seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 sinken werden.

Die deutsche Industrie rechnet nach einer Umfrage des Ifo-Instituts in den kommenden drei Monaten mit einem massiven Rückgang der Produktion. Im März sei der Index der Produktionserwartungen um 22,8 Punkte auf minus 20,8 Punkte abgesackt, teilte das Forschungsinstitut am Dienstag in München mit. Dies signalisiert eine Schrumpfung der Produktion und ist der schärfste Einbruch seit Beginn der Umfrage im Jahr 1991. Selbst in der Weltfinanzkrise habe der Index im November 2008 nur um 13,3 Punkte nachgegeben, hieß es weiter. Nach Ansicht der Wirtschaftsforscher könnte die tatsächliche Produktion der nächsten Monate noch stärker einbrechen, als der Index-Wert erwarten lasse.

Als Reaktion auf die Corona-Krise will der Lufthansa-Konzern seine Flotte deutlich verkleinern. Das Unternehmen gab am Dienstag in Frankfurt zudem bekannt, dass der Flugbetrieb der Kölner Tochter Germanwings nicht wieder aufgenommen wird. Dies war von den Gewerkschaften bereits befürchtet worden. Die weiteren Konsequenzen wolle man mit den Sozialpartnern besprechen, kündigte das Unternehmen an. Bei der Kerngesellschaft Lufthansa sollen dauerhaft 18 Langstreckenflugzeuge und elf Mittelstreckenjets am Boden bleiben.

Unter schwierigen Vorzeichen haben die EU-Finanzminister am Dienstag mit Beratungen über ein gemeinsames Rettungspaket gegen die Corona-Wirtschaftskrise begonnen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hoffte vorab zwar, dass eine Einigung auf drei "Instrumente der Solidarität" - den Eurorettungsschirm ESM, die Europäische Investitionsbank und Kurzarbeiterhilfen - gelingen werde. Streitbare Ansagen aus Italien, Frankreich und den Niederlanden dämpften aber die Erwartungen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich Ende März über die Frage gemeinsamer Schuldenaufnahme zerstritten und die Finanzminister mit der Kompromisssuche betraut.

Der Deutsche Ethikrat hat die Debatte über eine Lockerung der massiven Beschränkungen im öffentlichen Leben wegen der Corona-Krise begrüßt. "Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken", sagte der Vorsitzende des beratenden Gremiums, der Theologe Peter Dabrock, am Dienstag in Berlin. Alles andere würde das notwendige Vertrauen der Bevölkerung nicht stärken.

In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mindestens 101.700 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag: 97 800). Mindestens 1747 mit Sars-CoV-2 Infizierte starben den Angaben zufolge bislang bundesweit (Vortag: 1523). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 30.600 Menschen die Infektion überstanden.