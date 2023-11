Jour fixe auf airliners.de: Immer dienstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrswirtschaft und Finanzen. Nichts verpassen: Das "Wirtschaft & Finanzen"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Wirtschaft

Rekordumsatz und Gewinnsprung: Lufthansa verzeichnet ein starkes Sommerquartal. Während die Passagier-Airlines fast den gesamten Gewinn einflogen, kämpft die Frachtsparte Lufthansa Cargo mit schwacher Nachfrage. Weiterlesen

Lufthansa-Group-CEO Carsten Spohr rechnet mit einer Freigabe für die Übernahme der italienischen Ita Airways durch die EU-Kommission erst Anfang 2024. Die Fluggesellschaften tauschen sich regelmäßig mit den Wettbewerbsbehörden aus. Weiterlesen

Lufthansa will insgesamt 80 Flugzeuge für die Kurz- und Mittelstrecke bestellen. Dabei schaut der Konzern unter anderem auf die 737 Max. Während die neuen Mittelstreckenflugzeuge an alle Airlines der Gruppe verteilt werden sollen, bleiben die Kurzstreckenmaschinen einer bestimmten Airline vorbehalten. Weiterlesen

Lufthansa Technik erwartet dank des anziehenden Reiseverkehrs einen Rekordgewinn. Zudem bietet das Unternehmen Hilfe bei den Qualitätsproblemen von Pratt & Whitney an. Weiterlesen

Eurowings verzeichnet positive Zahlen und weist nach neun Monaten ein bereinigtes Ebit von 147 Millionen Euro aus. Im Vorjahr verbuchte die Lufthansa-Tochter noch einen Verlust von 136 Millionen Euro, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Swiss kann auf einen erfolgreichen Sommer zurückblicken und ihre Gewinne aus dem ersten Halbjahr fortsetzen, wie die Airline mitteilt. Das Betriebsergebnis für die ersten neun Monate liegt mit 615,9 Millionen Schweizer Franken (rund 641,84 Millionen Euro) auf einem historischen Höchststand. Insgesamt erwirtschaftete Swiss in diesem Zeitraum einen Umsatz von vier Milliarden Schweizer Franken (rund 4,17 Milliarden Euro). Weiterlesen

Edelweiss hat die Übernahme eines weiteren Airbus A320 von der Schwestergesellschaft Swiss angekündigt. Das Flugzeug wird voraussichtlich ab Sommer 2024 in den Flugbetrieb von Edelweiss integriert, wie die Airline mitteilte. Durch den Zuwachs erhöht Edelweiss ihre A320-Flotte auf insgesamt 14 Flugzeuge.

Brussels Airlines hat den ersten von insgesamt fünf neuen Airbus A320 Neo erhalten, wie Airbus mitteilt. Die A320 Neo ist mit CFM-Leap-1A-Triebwerken ausgestattet. Der Neuzugang in der Brussels-Flotte verfügt über 180 Sitzplätze. Das neue Flugzeug wird die bestehende Airbus-Flotte von Brussels Airlines ergänzen, die aus insgesamt 43 Flugzeugen besteht – darunter 34 Flugzeuge der A320-Familie und neun A330-300.

Erster Airbus A320 Neo von Brussels Airlines hebt ab. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/pm-38-638-638676-9kcfgf6n36-oqgV1k__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } Erster Airbus A320 Neo von Brussels Airlines hebt ab. © Airbus

Brussels Airlines verzeichnete im dritten Quartal mit einem angepassten Ebit von 72 Millionen Euro den bisher höchsten Gewinn ihrer Geschichte, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Zwischen Juli und September beförderten die Belgier insgesamt 2,4 Millionen Passagiere. Brussels Airlines erwartet zudem einen Rekordgewinn für das Gesamtjahr.

Austrian Airlines konnte im dritten Quartal ein bereinigtes Ebit von 129 Millionen Euro erzielen, wie die Airline mitteilt. Die Lufthansa-Tochter beförderte in diesem Zeitraum rund 4,5 Millionen Passagiere, was dem Niveau von vor der Corona-Pandemie entspricht.

Der Staat will die Deckelung der Gebühren für Passagier- und Gepäckkontrollen an deutschen Flughäfen anheben, so hat es das Bundeskabinett beschlossen. Die Novellierung der Luftsicherheitsgebührenverordnung sieht eine Erhöhung der Obergrenze von zehn auf 15 Euro vor. Weiterlesen

Der Bundesverband Deutscher Fluggesellschaften (BDF) hält den Berliner Flughafen für eher ungeeignet, um dort viele Langstreckenverbindungen anzubieten. Das sei oft nicht wirtschaftlich. Die Regierungen von Berlin und Brandenburg setzen sich dagegen für mehr Langstrecken ein. Weiterlesen

Wenn es nach Ryanair geht, sind die hohen Standortkosten an deutschen Flughäfen für die schwache Erholung nach der Corona-Pandemie verantwortlich. Am Flughafen Stuttgart will der Billigflieger gerne wachsen – und fordert Nachlässe. Weiterlesen

Ryanair erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Rekordgewinn. Aktionäre können sich daher auf eine Dividende freuen. Doch es gibt weiterhin Probleme bei der Auslieferung neuer Boeing 737 Max. Weiterlesen

Norwegian Air verzeichnet im dritten Quartal einen Gewinn, allerdings sind die aktuellen Ticketverkäufe rückläufig. Die Fluggesellschaft plant zudem eine Erweiterung ihrer Flotte im kommenden Jahr. Weiterlesen

Die isländische Airline Play teilt mit, im dritten Quartal einen Nettogewinn von 5,2 Millionen US-Dollar (rund 4,93 Millionen Euro) erzielt zu haben. Im selben Zeitraum des Vorjahres hatte Play noch einen Verlust von 2,9 Millionen US-Dollar (rund 2,75 Millionen Euro) gemacht. Weiterlesen

Die Übernahme von SAS durch Air France-KLM und weiteren Unternehmen nimmt weiter Form an. Nun wurde eine Investitionsvereinbarung von umgerechnet über einer Milliarde Euro unterzeichnet. Weiterlesen

SAS A321 © AirTeamImages.com / Adrian Jack { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/133270-0ykNyJ__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Adrian Jack"} } SAS A321 © AirTeamImages.com / Adrian Jack

Der spanische Flughafenbetreiber Aena gab bekannt, dass der Nettogewinn von 1,14 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 71 Prozent gestiegen ist. Grund dafür sei, dass das Passagieraufkommen in Spanien das Niveau von vor der Pandemie übertroffen habe. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Weiterlesen

Der Bodenabfertigungsdienstleister Swissport akzeptiert die vorläufige Vergaberangliste für die Ausschreibung der Vorfeldabfertigung am Flughafen Rom Fiumicino nicht. Swissport steht dort nicht unter den drei ersten qualifizierten Unternehmen und will nun rechtlich dagegen vorgehen. Weiterlesen

Der Flughafen Kopenhagen ist dem Industry Advisory Board von Heart Aerospace beigetreten. Der Flughafen werde mit dem Eintritt ins Board seine Expertise bei der Gestaltung, Entwicklung und Vermarktung des regionalen Elektroflugzeugs ES-30 einbringen, wie das schwedische Start-up mitteilt.

Qatar Airways verzeichnet im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 einen Nettogewinn in Höhe von 3,736 Milliarden Katar-Riyal (rund 960 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von 113,8 Prozent, wie die Airline mitteilt. Weiterlesen

Die General Authority of Civil Aviation (GACA) von Saudi-Arabien hat einen Plan vorgelegt, der den Luftverkehrssektor des Landes ankurbeln soll. Ziel sei es, mit Investitionen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar (rund 95 Milliarden Euro) die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. So soll eine faire Wettbewerbsumgebung geschaffen werden, wie die Behörde mitteilt.

US-amerikanische Fluggesellschaften stehen wegen der Abwertung von Vielfliegermeilen in den jeweiligen Programmen in der Kritik. Nun fordern zwei US-Senatoren das Verkehrsministerium und die Verbraucherschutzbehörde um Stellungnahme zu den Kundenbeschwerden auf. Weiterlesen

American Airlines plant eine Großbestellung von Schmalrumpfflugzeugen bei Airbus oder Boeing. Wie Finanzchef May kürzlich verlauten ließ, prüft man bereits den Flottenbedarf für das kommende Jahrzehnt. Weiterlesen

Fluggesellschaften ohne historische Rechte dürfen den Flughafen Amsterdam-Schiphol im Sommer 2024 nicht mehr anfliegen. Ihnen werden die Slots komplett entzogen. Selbst KLM ist von einer Reduzierung der Slots betroffen. Hintergrund sind Lärmschutzmaßnahmen der Regierung. Weiterlesen

Delta Air Lines will Stellen streichen, um Kosten zu sparen. Die Airline hat mit steigenden Treibstoff- und Lohnkosten zu kämpfen. Im Oktober hatte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten nach unten korrigiert. Weiterlesen

Latam Airlines verzeichnet starke Buchungszahlen für das vierte Quartal. Auch die Finanzergebnisse des vergangenen Quartals lassen die Airline optimistisch in die Zukunft blicken. Weiterlesen

ANA verzeichnet im ersten Halbjahr ihres Geschäftsjahres ein Rekordergebnis. Die Einnahmen stiegen um 220 Prozent und auch das Passagieraufkommen konnte die Airline steigern. Die Luftfracht dagegen verringerte sich. Weiterlesen

Der Vorstand der Asiana Airlines hat dem Verkauf des Frachtgeschäfts zugestimmt. Damit ist ein weiteres Hindernis bei der Übernahme der Asiana durch Korean Air aus dem Weg geräumt. Garantie für eine reibungslose Transaktion ist das jedoch nicht. Weiterlesen

Mit einer deutlichen Mehrheit von 83 Prozent stimmten die Qantas-Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung gegen die Vergütungspläne für das Management. Die Entscheidung folgt nach mehreren Skandalen bei der australischen Fluggesellschaft. Weiterlesen

Airbus A220 von Air Niugini. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/air-niugini-a220-0-D4wNe5__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } Airbus A220 von Air Niugini. © Airbus

Air Niugini hat einen Auftrag für sechs Airbus A220-100 unterzeichnet. Darüber hinaus wird die nationale Fluggesellschaft Papua-Neuguineas drei A220-300 und zwei weitere A220-100 von Drittanbietern leasen, wie Airbus mitteilt. Weiterlesen

Thales verzeichnet zwar einen Umsatzanstieg um 7,5 Prozent – doch der Auftragseingang geht um 18 Prozent zurück. Das französische Unternehmen hat jedoch weiterhin große Ziele für das Gesamtjahr und erwartet, dass der Auftragseingang den Umsatz übersteigt. Weiterlesen

Spirits Aerosystems korrigiert seine Jahresprognose für ausgelieferte Boeing-737-Rümpfe nach unten. Grund sind Produktionsfehler. Der Zulieferer geht von maximal 360 ausgelieferten Rümpfen bis Ende des Jahres für das 737-Programm aus. Weiterlesen

Bombardier verzeichnet eine robuste Nachfrage nach teuren Geschäftsflugzeugen und starkem Aftermarket-Geschäft. Allerdings hat Bombardier mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen. Weiterlesen

Im dritten Quartal konnte Embraer seinen Gewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Der brasilianische Flugzeughersteller hält zudem an seinen Prognosen für das Gesamtjahr fest. Weiterlesen

Airbus hat im Oktober mit 71 Maschinen 18 Prozent mehr Flugzeuge ausgeliefert als im selben Monat des Vorjahres. Analysten gehen davon aus, dass das von Airbus gesetzte Jahresauslieferungsziel von 720 Maschinen realistisch ist. Weiterlesen

Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Flugzeugteilen hebt der Luftfahrtzulieferer Howmet Aerospace seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Die Flugzeughersteller fahren ihre Produktion hoch, wovon Howmet profitiert. Weiterlesen