Die exklusiven Gespräche zwischen Italien und der Lufthansa brauchen mehr Zeit. Nun verlängert die italienische Regierung die Frist für die Verhandlungen. Kritik kommt vom italienischen Rechnungshof. Weiterlesen

Das "Handelsblatt" wirft der Lufthansa vor, durch die aktuellen Übernahmepläne und Airline-Neugründungen ihre Marktmacht auszubauen und dadurch höhere Ticketpreise durchsetzen zu wollen. Zudem würden durch den entstehenden Konkurrenzkampf der verschiedenen Konzernmarken die Lohnforderungen des Personals niedrig gehalten.

Vor dem Verkauf von Tap Portugal lässt die portugiesische Regierung den Wert ihrer Airline von unabhängigen Gutachtern bewerten. Neben einem hohen Kaufpreis nennt das Finanzministerium aber noch andere Kriterien. Weiterlesen

IAG will die spanische Air Europa übernehmen. Wegen der Marktmacht der IAG-Tochter Iberia wird das nicht einfach. Es wird erwartet, dass die EU-Wettbewerbshüter die Fusion lange untersuchen und schlussendlich sehr große Zugeständnisse fordern. Weiterlesen

Etihad will im Kampf um Marktanteile nicht ins Hintertreffen geraten. Im Rahmen einer neuen Strategie soll der Golf-Carrier die Flotte verdoppeln und die Passagierzahlen verdreifachen – und das ganz ohne "Equity-Allianz-Partner". Weiterlesen

Wizz Air investiert 5,7 Millionen Euro in Firefly, ein Unternehmen, dass sich die Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) zur Aufgabe gemacht hat. Das teilt der ungarische Billigflieger mit. Mit der Kapitalanlage will Wizz Air ihren Flugbetrieb in Großbritannien ab 2028 günstig mit SAF beliefern.

ANA hat zum ersten Mal seit drei Jahren wieder einen Gewinn verbucht. Das sei auf die Aufhebung der Pandemiebeschränkungen zurückzuführen, wie Japans größte Fluggesellschaft mitteilt. ANA erzielte in den zwölf Monaten bis zum 31. März einen Betriebsgewinn von 120,03 Milliarden Yen (815 Millionen Euro) Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Verlust von 173,1 Milliarden Yen ausgewiesen.

American Airlines hat das erste Quartal mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. Jetzt prognostiziert die Fluggesellscgaft einen über den Erwartungen liegenden Ausblick auf das zweite Quartal, da die Nachfrage nach Reisen trotz der drohenden Rezession stark bleibt. Weiterlesen

Cargolux hat 2022 zum dritten Mal in Folge ein Rekordergebnis eingeflogen. Wie die Frachtairline mitteilt, erzielte sie 2022 einen Gewinn nach Steuern von 1,6 Milliarden US-Dollar (1,45 Milliarden Euro). Gegenüber 2021 ist das ein Zuwachs von 22 Prozent. Für das laufende Jahr zeigt sich Cargolux allerdings weniger optimistisch.

Der Logistikkonzern "Kühne+Nagel" hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 37 Prozent verzeichnet. Trotzdem schneidet das Unternehmen besser ab als von Experten erwartet. Weiterlesen

Industrie

Boeing kommt nicht aus den roten Zahlen. Nach vier Verlustjahren in Folge steht im ersten Quartal weiterhin ein hoher Verlust in den Büchern. Jetzt will der US-Flugzeugbauer seine Produktionsprobleme hinter sich lassen und drückt bei der Fertigung aufs Tempo. Weiterlesen

General Electric profitiert vom starken Aufwärtstrend im Flugzeugbau. Der US-Konzern zeigt sich nach einem "ermutigenden Start" ins Jahr zuversichtlicher, was die Gewinnentwicklung betrifft – und baut dabei vor allem auf GE Aerospace. Weiterlesen

MTU bleibt trotz starkem Jahresstart vorsichtig und behält die Prognose für 2023 bei. Der Triebwerkshersteller strebt einen Rekordumsatz von bis zu 6,3 Milliarden Euro an. Beim Gewinn geht es auch Richtung Rekordwerten. Weiterlesen

Safran ist überraschend stark ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Umsatz im Jahresvergleich um gut 29 Prozent auf fast 5,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Der französische Triebwerksbauer sieht sich auf gutem Weg, den Erlös in diesem Jahr wie geplant auf mindestens 23 Milliarden Euro zu steigern.

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat im ersten Quartal 15 Jets ausgeliefert. Das berichtet das Unternehmen. Das entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent gegenüber dem dem Vorjahreszeitraum. Der feste Auftragsbestand zum 31. März beläuft sich auf 17,4 Milliarden US-Dollar (15,75 Milliarden Euro).

Der Verkauf eines Minderheitsanteils an Lufthansa Technik geht in die Schlussphase. Als Käufer kommen verschiedene Private-Equity-Gesellschaften in Frage. So will Lufthansa wohl einen MRO-Einstieg in Indien vorbereiten. Weiterlesen

Air Algerie hat die vorläufigen Gewinner einer Ausschreibung zur Erweiterung ihrer Flotte bekannt gegeben. Demnach wurden acht neue Boeing 737-9, fünf neue Airbus A330-900 und zwei neue Airbus A350-1000 ausgewählt, berichtete Ennahar Online am Donnerstag.