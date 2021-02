Das wöchentliche airliners.de- Wirtschafts-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit dem Kompromiss zur Slot-Nutzung im Sommer, dem Festhalten der neuen US-Regierung an Strafzöllen im Hersteller-Streit und dem Ende für eine altbekannte afrikanische Airline.

Das EU-Parlament hat sich auf die Wiedereinführung der derzeit ausgesetzten "Use it or lose it"-Regel geeinigt. Als Kompromiss zwischen der EU-Kommission und unterschiedlichen Interessen bei den Airlines, bleibt diese für den Sommerflugplan jedoch weiter deutlich entschärft. Weiterlesen

US-Präsident Biden hält im Zollstreit mit der EU weiter an Strafzöllen fest. Auch der US-Handelsbeauftragte sieht derzeit keinen Anlass für eine Überarbeitung der Maßnahmen. Der Zollstreit zwischen den USA und der EU schwelt schon mehr als zehn Jahren. Weiterlesen