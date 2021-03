Wartungsarbeiten an einem Flugzeug durch Mitarbeiter von Lufthansa Technik

Wirtschaft

Das alltägliche Wartungsgeschäft der "Line Maintenance" ist an den meisten deutschen Standorten der Lufthansa Technik nur bedingt wettbewerbsfähig. Sogar Konzern-Airlines wechseln schon zur Konkurrenz. Jetzt soll ein Drittel der Stellen wegfallen - und wohlmöglich ganze Stationen geschlossen werden. Weiterlesen

Im Streit um die gekündigten Condor-Zubringerflüge reagiert Lufthansa-Vorstandsmitglied Michael Niggemann mit Unverständnis auf die Kartellbeschwerden der Konkurrenz. Condor müsse den Beweis für die eigene Zukunftsfähigkeit antreten. Weiterlesen

Der gleiche Chef, das gleiche Gebäude - doch während Ryanair den Betriebsübergang ihres deutschen Flugbetriebs zu Malta Air anerkennt, soll das für Lauda Europe nicht gelten. Dagegen wehren sich die gekündigten Crews in Deutschland nun vor Gericht. Weiterlesen

Die europäischen Beihilfeleitlinien stellen zahlreiche Regionalflughäfen vor Herausforderungen. Drei DLR-Forscher zeigen jetzt Perspektiven zur Finanzierung. Ein Gastbeitrag über Rahmenbedingungen, "Public Service Obligations" und Anlaufhilfen für Fluggesellschaften. Weiterlesen

Regionalflughäfen nach Corona schließen oder offenhalten? Die Entscheidung für oder gegen Standorte läuft hierzulande vor allem über die Betrachtung von Flughäfen als Job-Motor. Das ist ein falscher Ansatz, sagen internationale Wirtschaftswissenschaftler. Dieser Gastbeitrag zeigt Alternativen zur gängigen Impact-Studie. Weiterlesen

Flugzeug der CSA Czech Airlines © LUG Air Cargo

Sie ist eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt, doch die Corona-Krise bringt das Aus für Czech Airlines in ihrer bisherigen Form. Nun soll ein Insolvenzverfahren eine Neuaufstellung ermöglichen. Weiterlesen

Der Privatjet-Anbieter Globe Air rechnet für 2021 mit rund 20 Prozent mehr Buchungen als 2020. Laut Mitteilung habe sich die Bedarfsluftfahrt während Corona als "sichere Alternative zum kommerziellen Fliegen" entwickelt. Im vergangen Jahr konnte Globe Air einen Zuwachs von knapp 90 Prozent verzeichnen.

Mit Bremsen wurde er reich und er bezeichnete sich selbst als Unternehmer "bis zum letzten Atemzug". Nun ist Heinz Hermann Thiele, der erst letztes Jahr groß bei Lufthansa eingestiegen war, im Alter von 79 Jahren verstorben. Weiterlesen

Bestellungen & Verkäufe

Die Krisen-Airline Norwegian hat ihre Bestellungen über 88 Flugzeuge bei Airbus storniert. Dabei handelt es sich um Bestellungen von A320-Neo und A321-Neo-LR-Maschinen, berichtet die "Irish Times". Airbus behält die geleisteten Anzahlungen in Höhe von rund 700.000 Euro.

Boeing freut sich über einen weiteren Großauftrag für die 737 Max. United Airlines will den Flottenumbau beschleunigen und bestellt 25 Einheiten mehr. Weiterlesen

KLM Cityhopper hat ihre erste Embraer E095-E2 übernommen, wie Hersteller Embraer mitteilte. Insgesamt hat die Regional-Tochter von KLM 35 Jets bestellt. Davon sind 25 Festbestellungen mit Optionen für zehn weitere. Bisher betreibt Cityhopper Embraer E170 und E190-Jets.

Der Schweizer Ferienflieger Edelweiss soll die Ausflottung ihrer zwei A330-300 prüfen, berichtet "Aerotelegraph" unter Berufung auf ein internes Schreiben. Demnach sollen die beiden Maschinen die Flotte noch in diesem Jahr verlassen. Grund sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Boeing 767-300ER der Austrian Airlines © Austrian Airlines

Austrian Airlines verkauft drei Boeing 767-300ER, wie die Lufthansa-Tochter mitteilte. Käufer ist das US-Unternehmen MonoCoque Diversified Interests. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die erste Maschine wird Wien Anfang März verlassen. Der nächste Überstellflug ist für Mai geplant. Bis Anfang 2022 werden insgesamt 28 Flugzeuge die Flotte verlassen.

Bilanzen

Der Einbruch des Luftverkehrs in Folge der Corona-Krise hat dem größten britischen Flughafen London-Heathrow 2020 einen Milliardenverlust eingebrockt. Weiterlesen

Auch die British-Airways-Mutter IAG musste im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust hinnehmen. IAG erwartet mit Fortschreiten der Impfungen große Nachfrage nach Flügen. Weiterlesen

Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran hat die vorwiegend coronabedingte Flaute im vierten Quartal nur leicht abfedern können. Weiterlesen

Die angeschlagene norwegische Fluggesellschaft Norwegian hat im Abschlussquartal 2020 einen Milliardenverlust gemacht. Künftig wird sich die Airline auf Europaflüge konzentrieren. Weiterlesen

Der starke Rückgang der Buchungen im Corona-Jahr verhagelt erwartungsgemäß auch dem Buchungssoftware-Spezialisten Amadeus das Geschäft. Nach dem jahrzehntelangen Boom der Verkehrsluftfahrt sind die Reserven jedoch üppig. Weiterlesen

Thai Airways hat im vergangene Jahr einen Verlust von umgerechnet 3,83 Milliarden Euro verbucht. Das berichtet die Bangkok Post. Im Zuge der Corona-Krise hatte die Airline zahlreiche Flugzeuge ausgemustert. Gerüchte, wonach nun neue Flugzeuge gekauft werden sollen, dementierte die Airline.

Strategie

Der Parkhausriese Apcoa will Parkhäuser zu "Urban Hubs" entwickeln. Ein "Shop-in-Shop"-Konzept-Pilotprojekt in Stuttgart gibt es bereits. Künftig könnte es auch in Flughafen-Parkhäusern Angebote wie Paket-Abholstationen, Lagerräume und Drive-in-Waschsalons geben. Weiterlesen

Der Flughafen Wien will sich als Luftfrachtzentrum für Mittel- und Osteuropa etablieren. Mit seiner geografischen Lage sowie einer 24-Stunden-Betriebserlaubnis biete der Standort ideale Bedingungen und schnelle Abfertigungszeiten, sage Flughafenchef Julian Jäger. Während Corona habe man trotz rückläufiger Beiladefracht bewiesen, für zeit- und temperaturkritische Transporte bestens gerüstet zu sein.

Unternehmen sehen sich derzeit verstärktem Druck von Investoren und Politik ausgesetzt, Zahlen zu den Emissionen auszuweisen, die durch die Nutzung ihrer Produkte entstehen. Als erster Flugzeugbauer folgt Airbus dem Ruf. Weiterlesen