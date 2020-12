Lufthansa-Maschinen am Flughafen Frankfurt.

Jour fixe auf airliners.de: Immer dienstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrswirtschaft und Finanzen. Nichts verpassen: Das "Wirtschaft & Finanzen"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Wirtschaft

Schon im Frühjahr könnte sich Lufthansa erstmals in ihrer Geschichte gezwungen sehen, eine große Anzahl Piloten zu entlassen, sagt Carsten Spohr. Eine Eingung müsse her, dann könnte die Rückkehr in die Profitabilität schneller gelingen als gedacht. Denn die Ausgangslage sei weniger schlimmer als befürchtet.Weiterlesen

Europas Fluggesellschaften stehen wegen der anhaltenden Corona-Krise geschäftlich vor einem langen und harten Winter. Die Iata teilt mit, dass die Buchungslage weiterhin extrem angespannt sei. Weiterlesen