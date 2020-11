Lübeck Air ist Deutschlands jüngste Fluggesellschaft. Mitten in der Corona-Krise gestartet, will die zum privat betriebenen Lübecker Flughafen gehörende Regional-Airline sowohl am Boden als auch in der Luft mit viel Service punkten. Zum Start der innerdeutschen Verbindungen nach München und Stuttgart wurde Lübeck Air Protestzielscheibe von Klimaaktivisten. Ein Gespräch über die Anlaufphase während Corona, die weiteren Planungen und die Umweltziele der Airline mit Geschäftsführer Jürgen Friedel.

airliners.de: Was macht Corona mit einer neuen Regionalfluggesellschaft wie Lübeck Air?

Jürgen Friedel: Natürlich sind wir bei Lübeck Air von Corona betroffen. Wobei wir insofern ein bisschen besser dran sind, weil wir uns ja nach dem Start am 17. August noch immer in der Aufbauphase befinden und vom Business Plan her in diesem Jahr ohnehin keine Gewinne eingeplant hatten. Trotzdem versuchen wir natürlich, so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten.

Dennoch haben Sie jetzt etliche Flüge gestrichen…

Ja, wir haben jetzt reagiert, denn nachdem das neue Übernachtungsverbot kommuniziert wurde, hatten wir tatsächlich mehr Stornierungen als Buchungen. Zum ersten November haben also auch wir unser Programm deutlich reduziert, um etwa 50 Prozent. Mit so geringer Auslastung wollten wir dann nicht mehr fliegen.

Über den Interview-Partner Jürgen Friedel ist seit dem 1. Juli 2016 Geschäftsführer des Flughafen Lübeck. Der private Betreiber, die Stöcker Flughafen GmbH & Co.KG, gründete im November 2017 die Lübeck Air GmbH, für die Friedel ebenfalls die Geschäftsführung übernahm. Friedel ist Bauingenieur, hat im Verkehrswesen promoviert und hält seit 1993 Vorlesungen zum Luftverkehr an der Universität Wuppertal.

Was fällt jetzt weg?

Wir haben jetzt die ganzen frühen Flüge rausgenommen und wir fliegen nicht mehr dienstags und mittwochs. Wir fliegen also noch montags, donnerstags, freitags und sonntags sowohl nach Stuttgart als auch nach München hin und zurück.

Wie stand es denn um die Auslastung vor dem neuen Lockdown?