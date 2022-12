Wegen des eisigen Wetters am Mittwoch haben am Frankfurter Flughafen rund zwei Dutzend Flugzeuge trotz Nachtflugverbots eine Starterlaubnis zwischen 23:00 und 23:47 Uhr per Sondergenehmigung bekommen. Grund dafür war die Enteisung von Flugzeugen, wie das hessische Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte.