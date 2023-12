Winterwetter sorgt weiterhin für Beeinträchtigungen im Flugbetrieb

Die Wetterlage in Deutschland entspannt sich nur langsam. Für Montagnachmittag sagt der Deutsche Wetterdienst Schnee und möglicherweise Eisregen für Frankfurt voraus. Mit Beeinträchtigungen im Flugbetrieb ist zu rechnen – in München sogar noch bis Mitte der Woche.

Auch zum Wochenbeginn sorgt das Winterwetter in Deutschland für Beeinträchtigungen im Flugverkehr.

So hat der Deutsche Wetterdienst für Montagnachmittag Schnee in Frankfurt und eventuell gefrorenen Regen vorhergesagt. Der Flughafen Frankfurt weist Passagiere auf der Webseite bereits daraufhin, dass es zu Beeinträchtigungen im Flugbetrieb kommen kann.

Der Winterdienst am größten deutschen Flughafen befinde sich laut Fraport bereits in Bereitschaft. Sollte die Wetterlage wie vorhergesagt eintreffen, kann es zu Verzögerungen und Ausfällen bis zum Abend kommen, wie ein Pressesprecher des Flughafens gegenüber airliners.de bestätigte.

"Als Drehkreuz ist FRA auch aufgrund der Wettersituation an anderen Standorten in Europa betroffen, denn verspätete oder gestrichene Ankünfte bringen Flugpläne durcheinander", fügte der Pressesprecher an.

Die Auswirkungen davon waren besonders am Wochenende zu spüren. Der Flughafen München musste am Freitag bereits 100 Flüge annullieren. Am Samstag musste der Flugbetrieb gänzlich eingestellt werden. Erst am Sonntagmorgen wurde der Flugbetrieb am zweitgrößten Flughafen in Deutschland wieder aufgenommen, dennoch kommt es hier weiterhin zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Nachwirkungen des Wochenendes in München noch bis Mitte der Woche spürbar

Wie ein Pressesprecher des Flughafens München auf Anfrage bestätigte, wurden allein am Montag erneut 530 Flüge von insgesamt 850 geplanten Flugbewegungen annulliert.

Schnee liegt auf einem Businessjet, der am Flughafen München steht. © Flughafen München GmbH { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/atf2093-TDkhrS__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen München GmbH"} } Schnee liegt auf einem Businessjet, der am Flughafen München steht. © Flughafen München GmbH

"Wir und die Airlines gehen davon aus, dass die Einschränkungen des Flugbetriebs bis voraussichtlich Mitte der Woche andauern können", sagte der Pressesprecher.

Frankfurt am Rande der Kapazitäten

Die schneebedingte Einstellung des Flugbetriebs in München hat auch am Frankfurter Flughafen für Verzögerungen gesorgt. Rund 20 Maschinen, die eigentlich am Samstag in München hätten landen sollen, sind demnach nach Frankfurt umgeleitet worden. Es habe sich vor allem um große Maschinen und Langstreckenflüge gehandelt.

Dadurch war auch Deutschlands größter Flughafen vom Schneechaos im Süden Deutschlands betroffen. Die Kapazität des Frankfurter Flughafens war zwischenzeitlich erschöpft, weitere Umleitungen konnten nicht mehr aufgenommen werden.

"Wir sind bei solchen Vorhersagen früh im Austausch mit unseren Partnern, um uns auf vorhergesagte Wetterlagen vorzubereiten, etwa auch durch taktische Flugstreichungen seitens der Airlines", so der Sprecher des Frankfurter Flughafens.

Laut "Flightradar24" kommt es bereits im Verlauf des Tages zu Flugplananpassungen. So annulliert vor allem die Lufthansa ausgewählte Inlandsverbindungen.