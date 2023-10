Winterflugplan in Stuttgart: Mehr Verbindungen und Flugbewegungen erwartet

Passagiere am Flughafen Stuttgart.

Am 29. Oktober startet der Winterflugplan am Flughafen Stuttgart. Insgesamt starten 28 Airlines zu 64 Zielen in 26 Ländern, wie der Flughafen mitteilte. Mit rund 22.000 geplanten Starts und Landungen erwartet der Flughafen eine Steigerung von etwa 15 Prozent im Vergleich zum letzten Winter.

Im Winterflugplan fliegt Eurowings unter anderem neu nach Dubai, aber auch zu Urlaubszielen im Süden Europas sowie Metropolen im Norden Europas. Volotea nimmt Bordeaux neu ins Programm auf, Air Cairo sowie Freebird fliegen ab Stuttgart nach Marsa Alam.

Der Winterflugplan gilt bis zum 31. März. Dann beginnt der Sommerflugplan, der unter anderem Nonstopflüge von Delta Air Lines nach Atlanta und eine neue Verbindung von Eurowings nach Island beinhaltet.