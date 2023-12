Kurzmeldung Winterdienst am Flughafen Wien transportiert 1500 Lkw-Ladungen Schnee ab

Fahrzeuge des Winterdiensts am Flughafen Wien beseitigen Schnee.

Der Winterdienst des Flughafens Wien musste am Wochenende des 2. und 3. Dezembers eine Gesamtfläche von 2,6 Millionen Quadratmetern mit Vorfeld, Rollbahnen und Pisten schnee- und eisfrei halten. Laut Mitteilung des Airports sei das gelungen und der Flugbetrieb gewährleistet gewesen. Am Samstag wurden über 1500 Lkw-Ladungen an Schnee abtransportiert.