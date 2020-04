Netz & Strecken Wiederaufnahmepläne, Flughafensanierungen, Wien-Dementi

Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit zaghaften Wiederaufnahmen des Flugbetriebs, Bauarbeiten an Flughäfen in der Corona-Krise und einem Dementi zum Flughafen Wien.

Emirates-Crew in Corona-Zeiten. © Emirates

Jour fixe auf airliners.de: Immer donnerstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Netzwerkmanagement und Routenplanung. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Alle Nachrichten zum Thema: Streckeneinstellungen

Corona-Flugpläne

Emirates hat am 6. April den Passagierflugbetrieb zum Teil wieder aufgenommen und fliegt nun von Dubai nach Brüssel, Frankfurt, London-Heathrow, Paris und Zürich. Der reduzierte Corona-Flugplan sieht den Airline-Angaben zufolge vier wöchentliche Rotationen nach London sowie jeweils drei zu den anderen Zielen vor. Zum Einsatz kommen Boeing 777-300ER.

Luxair will ihren Flugbetrieb am 4. Mai wieder aufnehmen. Das berichtet die Luxemburgische Zeitung "Tageblatt". Die Airline hatte im Zuge der Corona-Pandemie seit dem 24. März alle Flüge eingestellt.

Mit dem Ende der Germanwings, Flugzeugstillegungen und einer generellen Verschlankung der Flugbetriebe will sich die Lufthansa Group für die Zeit nach der Corona-Pandemie neu aufstellen. Jetzt stehen schwierige Gespräche mit der Belegschaft an. Weiterlesen

Christoph Brützel, Professor für Aviation Management, gibt auf airliners.de einen Überblick über die Reserven europäischer Airlines und entwirft Szenarien, wie es nach der Corona-Krise mit der Branche weitergehen wird. Weiterlesen

Lesen Sie auch: Diese Länder lockern ihre Corona-Maßnahmen

Statt am 20. April will Brussels Airlines erst am 15. Mai den Flugbetrieb wieder aufnehmen, teilte die Lufthansa-Tochter mit. Bis dahin solle nur eine kleine Zahl von Rückholflügen für gestrandete Menschen im Ausland stattfinden.

American Airlines wird aufgrund der Corona-Krise die Sommerverbindung zwischen Philadelphia und Berlin-Tegel nicht aufnehmen. Das bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage von airliners.de. Auch die Flüge Dallas-München werden in diesem Sommer nicht angeboten.

Spezialflüge für Erntehelfer Die Bundesregierung hat Ausnahmen von den Corona-Einreisebeschränkungen für Erntehelfer beschlossen und zahlreiche Bedingungen festgelegt. So dürfen die Arbeiter nur in Gruppen und nur per Flugzeug einreisen. Weiterlesen Eurowings will in dieser Woche die ersten Sonderflüge für Erntehelfer aus Rumänien starten. Gemeinsam mit Bauernverbänden wolle man trotz der Corona-Krise zehntausende Saison-Arbeitskräfte nach Deutschland holen, teilte die Airline mit. Auf der Eurowings-Website sei dafür ein Erntehelfer-Service eingerichtet worden. Auch Sunexpress hat mitgeteilt, Erntehelfer nach Deutschland zu fliegen. So wird die Ferienfluggesellschaft am Donnerstag (9. April) mit sechs Boeing 737 Flüge von Rumänien nach Düsseldorf und Karlsruhe/Baden-Baden durchführen. In der kommenden Woche soll es weitere Verbindungen geben.

Flughäfen und Fracht

Die Lufthansa Group hat einen Bericht in der "Neuen Zürcher Zeitung" zurückgewiesen, dass der Konzern plane, den Flughafen Wien als Hub aufzugeben. "Es gibt überhaupt keine Planung für eine Änderung in der Drehkreuz-Logik für die Zeit nach der Corona-Krise", sagte Lufthansa-Sprecher Andreas Bartels zur APA. "Was Sie da lesen, ist reine Spekulation," so Bartels.

Am Flughafen Frankfurt wird während der Corona-Krise eine Piste grundsaniert. Wie Fraport mitteilt, sollen die Bauarbeiten an der Südbahn tagsüber in einem Zeitraum von rund drei Wochen stattfinden. Weiterlesen

Der Flughafen Stuttgart nutzt die Corona-Flute zur Teilerneuerung seiner Runway. Die Pistensanierung startet vorgezogen. Dafür gibt es keinen Flugbetrieb vom 6. bis 22. April, teilte der Betreiber jetzt mit. Weiterlesen

Wegen der Corona-Krise hat auch der Flughafen Kassel seinen Betrieb deutlich zurückgefahren. Neben den Touristenflügen sind die in Kassel wichtigen gewerblichen Flüge beeinträchtigt, weil grenzüberschreitender Verkehr zunehmend reglementiert wird. Weiterlesen

Lesen Sie auch: Luftfracht ist Köln/Bonns Hoffnungsträger

Um der Frachtnachfrage in der Corona-Krise gerecht zu werden, sollen ungenutzte A330 der Lufthansa zu behelfsmäßigen Vollfrachtern ohne Sitze umgebaut werden. Die sonst für Cargo genutzten Bäuche der Passagiermaschinen fehlen. Weiterlesen

Im Kampf gegen die Corona-Epidemie hat der Bund eine "Luftbrücke" für Transporte mit dringend benötigter Schutzausrüstung aus China nach Deutschland organisiert. Weiterlesen

Wie schon Frankfurt hat nun auch der Flughafen London Heathrow eine Landebahn geschlossen. Während der Corona-Auszeit sollen die beiden Start- und Landebahnen wöchentlich abwechselnd genutzt werden. Weiterlesen

Lesen Sie auch: Rückholaktionen und ihre Herausforderungen