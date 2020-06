Wie sollen wir airliners+ weiter ausbauen?

Wir haben airliners+ mit vielen tollen Features gestartet. Dazu gehören beispielsweise unsere zahlreichen neuen Premium-Newsletter und natürlich die neu gestalteten Artikelseiten ohne Werbung.

Aber das Angebot ist noch lange nicht ausgereift. Im Gegenteil: Wir sind erst ganz am Anfang. Denn mit airliners+ bauen wir am perfekten Online-Fachmagazin für die Luftverkehrsbranche. Unsere Ansprüche messen sich dabei an den Erwartungen, die Sie als Abonnent an ein modernes Fachinformationsangebot im Internet haben. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus airliners.de herausholen.

Redaktionell wollen wir uns noch stärker den wirklich relevanten Themen widmen. Dazu gehören die politischen Rahmenbedingungen, technologische Entwicklungen und disruptive Geschäftsmodelle, die antreten, den Luftverkehr von morgen neu zu definieren.

Neben aktuellen Nachrichten bereiten wir daher immer häufiger detaillierte Analysen und Hintergründe zu den übergeordneten Herausforderungen der Branche auf. Redaktionell sind zudem auch noch andere Formate und Service-Inhalte denkbar. Einige stellen wir nun zur Abstimmung. Für weitere Ideen sind wir immer offen.

Unsere Abonnenten bestimmen mit

Aber ein Onlinemagazin lebt nicht allein von Inhalten. Auch große und kleine Funktionen, die das Arbeiten mit airliners.de verbessern, sind Teil des airliners+ Angebots. Regelmäßig veröffentlichen wir daher airliners+ Updates mit neuen Features und als Abonnent bestimmen Sie mit, was als Nächstes entwickelt wird.