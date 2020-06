Wir haben airliners+ mit vielen tollen Features gestartet. Dazu gehören beispielsweise unsere zahlreichen neuen Premium-Newsletter und natürlich die neu gestalteten Artikelseiten ohne Werbung.

Aber das Angebot ist noch lange nicht fertig. Im Gegenteil: airliners+ steht erst ganz am Anfang. Denn mit unserem Premiumangebot bauen wir am perfekten Online-Fachmagazin für die Luftverkehrsbranche. Unsere Ansprüche messen sich dabei an den Erwartungen, die Sie als Abonnent an ein modernes Fachinformationsangebot im Internet haben. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus airliners.de herausholen.

Vor zwei Wochen haben wir unsere Abonnenten das erste Mal nach ihren Wünschen befragt, welche angedachten Features sie sich für airliners+ am meisten wünschen. Mit großem Abstand wurde bei der Umfrage dazu eine rundumerneuerte Startseite genannt. Jetzt haben wir geliefert: Seit dieser Woche sieht airliners.de für Abonnenten auch auf der Startseite komplett anders aus.

Eine neue Startseite für airliners+

Ohne blinkende Werbung und durch den Verzicht auf die rechte Spalte können wir viel mehr redaktionelle Inhalte unterbringen, ohne dass die Übersichtlichkeit leidet:

Die vier wichtigsten Meldungen des Tages sind jetzt ganz oben aufgeführt, gefolgt von längeren Lesestücken, die unsere Redaktion zur Lektüre empfiehlt, sobald es die Zeit zulässt. Diese Empfehlungen bleiben einige Tage dort verlinkt.

Kurzmitteilungen lesen airliners+ Abonnenten jetzt in Gänze direkt auf der Startseite. Sie müssen also keine neue Seite öffnen, nur um sich ein paar Zeilen Text und viele Banner anzuschauen.

Zudem finden airliners+ Nutzer auf der neuen Startseite nun auch alle verborgenen Meldungen, die ansonsten nur über den Ticker aufzufinden sind.

Insgesamt sind immer mindestens alle Artikel der vergangenen zwei Tage auf der Startseite zu finden. Wenn Sie einmal nicht geschaut haben, können Sie nun tageweise die vorherigen Artikel nachlesen. So verpassen airliners+ Abonnenten nie wieder etwas Wichtiges.

Sie sind noch kein airliners+ Abonnent? Dann starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat.

Unsere Abonnenten bestimmen mit

Aber ein Onlinemagazin lebt nicht allein von einer praktischen Startseite und übersichtlichen Artikelseiten. Auch große und kleine Funktionen, die das Arbeiten mit airliners.de verbessern, sind Teil des airliners+ Angebots. Regelmäßig veröffentlichen wir daher airliners+ Updates mit neuen Features und als Abonnent bestimmen Sie mit, was als Nächstes entwickelt wird.

Mit airliners+ erkennen Sie Zusammenhänge besser. Foto: © Adobe Stock

In unserer Feature-Umfrage können Sie weiter abstimmen. Was sollen wir mit Priorität umsetzen, damit airliners+ für Sie noch besser wird? Machen Sie mit bei unserer aktuellen Leserumfrage zu neuen Features und weiteren redaktionellen Angeboten, stimmen Sie jetzt ab: