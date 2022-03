Werkstätten wieder voller - Lufthansa Technik will Personal aufstocken

Die Wartungstochter der Lufthansa will nach dem Stellenabbau der beiden Vorjahre wieder ihr Personal aufstocken. 2022 sollen die Belegschaften weltweit um rund 1500 auf 22 000 wachsen. "Davon entfallen circa 700 Vollzeitstellen auf Deutschland", kündigte die Lufthansa Technik AG am Mittwoch am Unternehmenssitz Hamburg mit.

Allein zum Jahresende 2021 war das Personal des Teilkonzerns auf rund 20.570 gestutzt worden, binnen Jahresfrist ein Abbau von fast zehn Prozent - zuvor waren bereits im Corona-Rezessionsjahr 2020 zahlreiche Stellen gestrichen worden.

Wie aus dem bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Geschäftsbericht des Mutterkonzerns hervorgeht, hat die Wartungstochter 2021 nach einem harten Sparkurs die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Bei einem Umsatzplus von sieben Prozent auf vier Milliarden Euro sprang demnach vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein Gewinn von 163 Millionen Euro heraus.

Umsatz der Lufthansa Technik in den verschiedenen Regionen. © Lufthansa Technik

Die Sanierung wurde zentral durch das bereits 2020 aufgelegte "Zukunftsprogramm" mit dem Namen "Rise" gesteuert. Zu dessen Maßnahmen gehörten eine straffere Organisation mit nur fünf Segmenten statt acht Geschäftsbereichen sowie strukturelle Veränderungen, die auch die Schließung oder den Verkauf von Wartungs- und Überholungsstandorten umfassten. Auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen konnte laut Lufthansa Technik zumindest in Deutschland verzichtet werden.

Wieder vollere Werkstätten

"Die teils harten, aber notwendigen Maßnahmen haben den Identitätskern von Lufthansa Technik tief getroffen. Dennoch bin ich erleichtert, dass wir unserer Belegschaft die allerschlimmsten Auswirkungen ersparen konnten", sagte Dr. Johannes Bußmann, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Technik.

Wichtiger Treiber der positiven Entwicklung war zuletzt eine spürbare Belebung des Instandhaltungsgeschäfts durch die Erholung des weltweiten Flugverkehrs. Vor allem das stark von den geleisteten Flugstunden abhängige Geschäftssegment Aircraft Component Services sei zu spüren und führe zu deutlich besser ausgelastete Werkstätten.

Nur eine leichte Erholung zeigte sich den Angaben nach dagegen im Triebwerksgeschäft, da Airlines 2021 immer noch oft die Restlaufzeiten geparkter Triebwerke ausnutzten, um Überholungen zu vermeiden, so der Wartungsspezialist.

In welchem Zeitraum sich die MRO-Branche vollständig von Corona erholen kann, will Lufthansa Technik nicht prognostizieren. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage, der in vielen Weltregionen immer noch unklaren Öffnungsperspektiven und auch der steigenden Rohstoff-, Treibstoff- und Ersatzteilpreise sei das weiterhin schwer vorherzusagen, heißt es.

Bis Ende 2023 strebe die Lufthansa Group weiterhin an, eine Minderheitsbeteiligung entweder an einen Investor zu verkaufen oder an die Börse zu bringen.

Service für russische Fluggesellschaften gestoppt

Unklar sei derzeit vor allem, welche mittel- und langfristigen Folgen die aktuelle Situation in der Ukraine haben werde. Mit dem Beginn der EU-Sanktionen habe Lufthansa Technik umgehend sämtliche Dienstleistungen für russische Kunden eingestellt. Im Moment habe Lufthansa Technik Verträge mit rund einem Dutzend Fluggesellschaften in Russland. Der Servicestopp für diese Kunden betreffe rund 400 Flugzeuge und bedeute einen Umsatzausfall von rund 240 Millionen Euro.

2020 hatte die Lufthansa Technik das schlimmste Jahr ihrer Geschichte erlebt, weil viele Airlines im Zuge der Corona-Krise Flugzeuge ausgemustert oder dauerhaft geparkt hatten - was zu deutlichen Rückgängen auch bei der Wartung führte. Der Umsatz brach deshalb um 43 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro ein, und das Ebit stürzte mit minus 508 Millionen Euro tief in die roten Zahlen.

Lufthansa Technik sieht sich als Weltmarktführer bei der herstellerunabhängigen Wartung, Reparatur und Überholung ziviler, kommerziell betriebener Flugzeuge. Die Lufthansa Technik betreut weltweit mehr als 800 Kunden, darunter neben Fluggesellschaften auch Hersteller, Leasinggesellschaften und VIP-Jet-Betreiber.