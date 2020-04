Wenn niemand fliegt, aber für den Treibstoff trotzdem bezahlt werden muss

Ein Instrument, dass den Airlines in normalen Zeiten zusätzliche Kostenplanbarkeit erschafft, wird in der Corona-Krise zum unerwarteten Millionengrab für die strapazierten Barreserven. Die "Fuel-Hedging"-Termingeschäfte, die derzeit auszuzahlen sind, gingen von einem dreimal höheren Ölpreis aus.

Geparkte Lufthansa-Jets am Flughafen München. © AirTeamImages.com / Denis Roschlau

Die weitgehende Einstellung des Luftverkehrs in Europa bedeutet für die Airlines nicht nur ein existenzbedrohendes Einnahmeproblem, auch auf der Kostenseite lauert so manche Falle. Eine davon ist der Ölpreis, der in der Corona-Krise unerwartete Tiefstände erreicht. Lag er zum Jahreswechsel 2019/20 noch bei fast 70 Dollar pro Barrel der Sorte Brent mit steigender Tendenz, sorgten seitdem ein (übersichtlicher) Preiskrieg zwischen Russland und der Opec, aber vor allem der durch die Corona-Pandemie bewirkte weltweite Nachfrageeinbruch für einen historischen Tiefstand des Ölpreises von nur knapp über 20 Dollar Ende März. Seitdem hat sich der Preis zwar etwas erholt, ist mit 33 Dollar aber nicht einmal halb so hoch wie Anfang Januar.

Ein Problem, in absoluten Zahlen besonders für Fluggesellschaften mit großen Flotten, denn sie haben sich, teils für bis zu 90 Prozent des erwarteten Verbrauchs, mit Termingeschäften gegen steigende Treibstoff- oder Ölpreise abgesichert, das sogenannte "Fuel Hedging". Mittels Derivaten sichern sich die Airlines an den Rohstoffmärkten eine bestimmte Menge Öl oder gleich Jet-Fuel zu einem festgelegten Preis an einem Termin in der Zukunft, wobei es sich nicht um eingelagerte Bestände handelt, sondern einen finanziellen Ausgleich vom Vertragspartner, zumeist Rohstoffspekulanten.

Es geht schnell um dreistellige Millionensummen

Steigt der Ölpreis zwischen Vertragsabschluss und dem Auslaufen des Derivats über den vereinbarten Preis, spart die Airline bares Geld, da sie auf den billigeren Treibstoff oder das billigere Öl aus dem Termingeschäft zurückgreifen kann. Dabei geht es angesichts des Verbrauchs in der Luftfahrt schnell um dreistellige Millionensummen. Dazu kommt die bessere Planbarkeit der Treibstoffkosten.

Wie viel des benötigten Treibstoffs eine Airline vorab hedgt, bleibt natürlich ihr selbst überlassen - die Mengen sind immer auch abhängig von der Risikobereitschaft. Der Lufthansa-Konzern gestaltet Fuel-Hedging nach eigenen Angaben flexibel, wenn auch immer 24 Monate im Voraus: "Um an einem eventuellen Preisverfall möglichst weitreichend zu partizipieren, wird nur ein begrenzter Schutz vor einem Preisanstieg in Kauf genommen", teilte ein Konzernsprecher gegenüber airliners.de in der Vergangenheit mit.

Im April 2018 lag der Preis für ein Barrel Brent-Öl bei rund 75 bis 80 Dollar. Ein 24-monatiger Fuel-Hedging-Kontrakt, der einen Festpreis von 80 Dollar zur Bezahlung im April 2020 vorsähe, würde also zu Öl-Kosten führen, die rund 2,5 mal so hoch sind wie der derzeitige Marktpreis. Wobei fraglich ist, ob die Airlines die Treibstoff-Mengen aus den Termingeschäften derzeit überhaupt brauchen.

Zum Leistungszeitpunkt muss normalerweise Cash bezahlt werden

Wie hoch die Verluste am Ende werden lässt sich schwer beziffern, doch es scheint klar, dass es große Unterschiede zwischen den Airlines beim Hedging-Umfang gibt. So bezifferte Ryanair den Verlust für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr der Iren auf rund 300 Millionen Euro, die nun Cash aufgewendet werden müssen. Der vom Corona-Shutdown betroffene März dürfte dabei einen wahrnehmbaren Anteil an den Spekulationsverlusten für das abgelaufene Geschäftsjahr ausmachen.

Die Agentur Bloomberg beziffert den von Ryanair für 2020 erwarteten Hedging-Anteil am erwarteten Treibstoff-Gesamtverbrauch auf rund 90 Prozent. Die Billig-Airline hat also umfangreiche verpflichtende Käufe großer Treibstoffmengen im Laufe des Jahres fest vereinbart. Derzeit finden jedoch nur rund 20 von eigentlich 2500 täglichen Flügen statt.

Auch für Lufthansa dürften die derzeitigen Hedging-Kosten enorm sein. Bloomberg geht von einer Hedging-Quote von 73 Prozent für die Deutschen aus. Auch Easyjet mit 71 und Air-France-KLM mit 66 Prozent stehen vor großen Risiken. Norwegian mit einer Quote von 25 Prozent, steht in der Übersicht unter den größeren Airlines in Europa derzeit am besten dar.

Doch nicht nur der Hedging-Anteil spielt eine Rolle, auch der vereinbarte Preis für die Termingeschäfte ist natürlich entscheidend. Diejenigen, die in den vergangenen Jahren stärker auf stark steigende Ölpreise gewettet haben, stehen nur vor umso größeren Verlusten durch das Hedging.

Air-France-KLM und Ryanair haben hohe Preise vereinbart

So gibt Air France-KLM an, dass man für die erste Jahreshälfte 2020 zwei Drittel des erwarteten Verbrauchs zu einem Preis von 81 Dollar pro Barrel abgesichert habe. Das Portal "Forbes" prognostiziert den diesjährigen Hedging-Verlust für den Konzern auf eine Milliarde Dollar, sollten sich die Dinge nicht in wenigen Wochen bessern. Besser steht Singapore Airlines da, die für ihre Öl-Termingeschäfte einen Preis von 58 Dollar pro Barrel im beginnenden Geschäftsjahr nennt. Lufthansa gibt auf ihrer Website derzeit rund 65 Dollar an. Cathay Pacific soll laut Reuters einen Preis zwischen 61 und 65 Dollar vereinbart haben. Ryanair schließlich müsse derzeit sogar rund 84 Dollar pro Hedging-Barrel aufwenden.

Für die Finanzabteilungen der Airlines stellt sich nun die Frage, wie die ungeplanten Kosten zu managen sind. Fuel Hedging sei dabei eine der anspruchsvollsten Aufgaben in den großen Konzernen, erklärt der Luftfahrt-Experte Michael Santo von der Unternehmensberatung H&Z: "Man kann sich sicher sein, dass dies neben dem Netzwerkmanagement die Paradedisziplin bei den Airlines ist - ausgerüstet mit hervorragenden Ressourcen und immer stark im Fokus der Chefs."

"Wenn wir nicht fliegen, was bedeutet das für unsere Absicherung? Nun, es wird jeden Monat einen gewissen Verlust geben, der dann in die Finanzkosten eingeordnet wird, da nicht geflogen wird", sagte der mittlerweile zurückgetretenen Lufthansa-Finanzvorstand Ulrik Svensson vor zwei Wochen vor Analysten.

Da die Hedging-Kontrakte zumeist einen finanziellen Ausgleich zwischen dem Festpreis und dem tatsächlichen Öl- oder Treibstoffpreis vorsehen, kommen auf die Fluggesellschaften erhebliche Barzahlungen zu, die die Liquiditätsreserven in der Corona-Kise weiter verschärfen werden.

