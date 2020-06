Wenig Konkretes zum Luftverkehr im Konjunkturpaket

Unternehmen und Bürger in Deutschland werden durch ein umfangreiches Konjunkturpaket allgemein entlastet, doch die gebeutelte Luftfahrtbranche kommt kaum vor. Neue Flugzeuge für mehr Klimaschutz soll es geben, was das für die Krisenbewältigung bringen soll, bleibt offen.

Zwanzig Stunden sollen die abschließenden Verhandlungen in der Koalition gedauert haben - nun hat die Bundesregierung ein Konjunkturpaket im Umfang von rund 130 Milliarden Euro vorgelegt, mit dem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abgemildert und das Wiederanfahren ganzer Branchen unterstützt werden soll. Man wolle "mit Wumms aus der Krise kommen", gab Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu Protokoll.

Auf 15 Seiten legt die Regierung in der Tat eine Vielzahl von Maßnahmen vor. Insbesondere die Senkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr von 19 auf 16, beziehungsweise ermäßigt von sieben auf fünf Prozent wird öffentlich als überraschend bewertet. Auch die langfristige Deckelung der Lohnnebenkosten auf 40 Prozent, was alleine 2020 5,3 Milliarden Euro Entlastung für Bürger und Unternehmen bringen soll, weitere steuerliche Stundungen, Hilfszahlungen für besonders betroffene Unternehmen und eine Verlängerung der für die Corona-Krise gelockerten Kurzarbeitsbedingungen, sollen die Wettbewerbsfähigkeit des deutscher Unternehmen entscheidend verbessern.

Mobilität soll gestärkt werden

Mobilität und Verkehr werden in dem Maßnahmenkatalog der Koalition als "Voraussetzung für einen raschen Aufschwung und neues Wachstum in praktisch allen Wirtschaftsbereichen" genannt. Ohne auf die schwierige Situation vieler Verkehrs- und insbesondere Luftfahrtunternehmen konkret einzugehen, heißt es, dass Mobilität grundsätzlich gestärkt und dabei mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz sichergestellt werden soll.

Das soll für den Bereich Luftfahrt zunächst durch den Austausch älterer Flugzeuge durch neue gelingen. Moderne Flugzeuge neuester Bauart emittierten bis zu 30 Prozent weniger CO2 und Lärm, argumentiert die Regierung. "Wir werden die beschleunigte Umstellung von Flugzeugflotten auf derartige Flugzeuge unterstützen." Dafür seien zunächst eine Milliarde Euro eingeplant. Ob damit alle deutschen Fluggesellschaften unterstützt werden sollen oder der Betrag sich aus dem staatlichen Lufthansa-Hilfspaket ableitet, dass den Austausch von mindestens 80 Flugzeugen zur Bedingung macht, bleib offen.

Für den Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) geht der Ansatz der Regierung in die richtige Richtung: "Mit jeder neuen Flugzeuggeneration sinkt der CO2-Ausstoß weiter um rund ein Viertel. Daher begrüßen wir, dass die Koalition angesichts der schwierigen Ertragslage in unseren Unternehmen diese Flottenmodernisierung nun unterstützen will", sagte ein Sprecher gegenüber airliners.de.

Auch den eine verpflichtende Quote für synthetische PtL-Treibstoffe werde geprüft, um den Luftverkehr grüner zu machen, kündigte die Koalition an. Sie soll sich zu einer "kurzfristig vorzulegenden Nationalen Wasserstoffstrategie" der Regierung gesellen und den direkten Einsatz von grünem Wasserstoff in Flugzeugantrieben fördern. Auch die Entwicklung die Entwicklung von Konzepten für "hybridelektrisches Fliegen" solle vorangetrieben werden.

BDL: Beimischungsquote europäisch vereinbaren

Grundsätzlich könne das Ziel des CO2-neutralen Fliegens nur erreicht werden, wenn fossiles Kerosin langfristig ersetzt werde, stimmt der BDL-Sprecher zu. Doch nationales Vorpreschen helfe nicht weiter. "Damit die von der Koalition erwogene Quote für alternative Kraftstoffe auch etwas für den Klimaschutz bringt, muss sie mindestens europäisch abgestimmt eingeführt werden." Eine Beimischungsquote im nationalen Alleingang würde aufgrund der vielfach höheren Kosten für alternative Kraftstoffe den Verkehr und CO2-Emissionen nur zugunsten ausländischer Wettbewerber verlagern.

Im vorgelegten Maßnahmenkatalog ist die Rolle der Luftfahrt auffällig klein. Während die schwierige Situation ganzer Branchen vor allem im Dienstleistungsbereich und die Entwicklung passgenauer Hilfen für diese mehrfach angesprochen werden, kommt sie nur als Feld für Zukunftsinvestitionen in mehr Klimaschutz zur Sprache. Im Verkehrsbereich sind Individual-, Bahn- und LKW-Verkehr deutlich stärker im Fokus.

Zwar sind Hilfen für Airlines in den letzten Wochen auch regelmäßig in den Schlagzeilen der Massenmedien aufgetaucht, dennoch hätte sich der BDL mehr konkrete Lösungen gewünscht. Schließlich besteht die Branche aus weit mehr als ein bis zwei großen Fluggesellschaften. Unabhängig vom Konjunkturpaket bedürfe es dringend passgenauer Maßnahmen zum Ausgleich von Ausnahmeeinfällen auch bei den Flughäfen und bei der Flugsicherung. "Der Staat hat zurecht ein Interesse, dass Flughäfen und Flugsicherung ihren Betrieb aufrechterhalten und sollte daher dafür sorgen, dass das auch aus Bundesmitteln finanziert werden kann", so der Verband.