Lufthansa sieht sich gut vorbeireitet auf weitere Szenarien der Coronavirus-Pandemie

Auf den Betrieb der Lufthansa hat die Coronavirus-Pandemie bislang wenig Auswirkungen. Die Airline musste noch keinen Flug streichen und sieht sich durch bestehende Vorkehrungen gut gewappnet.

Boeing 747 der Lufthansa am Flughafen Beijing Capital International © AirTeamImages.com / Bastian Ding

Die Lufthansa beklagt bislang keine Flugstornierungen wegen des Coronavirus aus China. Die Airline verzeichnet zwar derzeit "eine leicht zurückhaltende Buchungslage" für Flüge von und nach China, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag sagte. Doch "Flüge wurden aufgrund des Coronavirus nicht annulliert".

Auf den neuartigen Erreger selbst sieht sich das Unternehmen vorbereitet. "Sowohl unseren Crews als auch unseren Mitarbeitern an den chinesischen Flughäfen werden für den persönlichen Gebrauch Mundschutzmasken zur Verfügung gestellt", erklärte der Sprecher mit Blick auf zahlreiche Fälle in China und Einzelfälle in anderen Ländern.

Ansteckungsgefahr an Bord ist sehr gering

Dem Bordpersonal auf Flügen von und nach China sowie Hongkong sei das Tragen eines Mundschutzes "freigestellt". Das Ansteckungsrisiko sei indes während eines Fluges "sehr gering", da die Kabinenluft mittels einer Technik auf dem Niveau "eines klinischen Operationssaals" gefiltert und "von Verunreinigungen wie Staub, Bakterien und Viren" gereinigt werde. "Durch die Verwendung dieser speziellen Filter ist die Kabinenluft sauberer als die, die der Mensch auf der Erde einatmet."

Der Konzern ist nach eigenen Angaben "auf die verschiedensten Szenarien vorbereitet" und entscheidet bei Bedarf "mit den zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen auch kurzfristig". Der Sprecher erklärte aber, "für genauere und langfristigere Analysen" sei es noch zu früh.

In China starben nach Behördenangaben bislang 82 Menschen an dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der landesweit registrierten Krankheitsfälle liegt bei rund 2750. Die chinesischen Behörden versuchen die Ausbreitung des Virus mittels drastischer Reisebeschränkungen zu stoppen.