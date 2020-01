Weltwirtschaftsforum verursacht zusätzlichen Verkehr in Friedrichshafen

Der Flughafen Friedrichshafen hat wegen des Weltwirtschaftsforums in Davos in der vergangenen Woche mehr als 120 zusätzliche Flüge verzeichnet. Wie der Airport mitteilt, landeten vor allem Business Jets mit großer Reichweite am Bodensee. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel kam mit einem Airbus A319.