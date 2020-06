Bundeskabinett hebt generelle Reisewarnung auf

Das Bundeskabinett hat entschieden, die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes zum 15. Juni durch spezifische, täglich aktualisierte Reisehinweise für 29 europäische Länder zu ersetzen. Unter Beachtung der notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln kann so der Tourismus für beliebte Urlaubsländer wieder starten – sobald auch die jeweiligen Länder ihre Einreisebestimmungen so angepasst haben. Da in Norwegen und Spanien noch über den 15. Juni hinaus Einreisesperren wegen der Corona-Pandemie gelten, verzögert sich für diese beiden Länder die Aufhebung der Reisewarnung.

Mit der Entscheidung trage man dem weltweit abflauenden Pandemieverlauf Rechnung, erläuterte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Anschluss an die Kabinettssitzung. Er wisse, dass mit der Aufhebung der generellen Reisewarnung große Hoffnungen verbunden sein, doch es ei wichtig zu betonen, dass "Reisewarnungen keine Reisverbote und Reisehinweise keine Reiseeinladungen sind."

Diese Haltung werde sich auch in den kommenden Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes wiederfinden, so Maas. Diese könnten auch zum Inhalt haben, "dass von einer Reise dringend abgeraten wird, etwa nach Großbritannien, solange dort die Quarantänepflicht für alle Einreisenden weiter besteht." Man werde für jedes Land die besten verfügbaren Informationen zur Verfügung stellen.

Erleichterung in der Wirtschaft

"Die Pandemie ist längst nicht vorbei", so Maas im sichtbaren Bemühen, mögliche Euphorie etwas zu dämpfen. "Wir müssen gemeinsam verhindern, dass eine Wiederaufnahme des Tourismus zu einer zweiten welle führt." Dabei komme es sowohl auf die Eigenverantwortung der Reisenden an, als auch die Umstände in den einzelnen Ländern. Wenn es vor Ort mehr als 50 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner pro Woche gebe, könnte es auch wieder zu einer Reisewarnung für das betreffende Land kommen.

Die deutsche Tourismus- und Luftfahrtwirtschaft ist dennoch erleichtert über die Entscheidung, die nach Bedenken in der Koalition bereits um eine Woche verschoben wurde. Der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, sprach von einem Lichtblick für die Unternehmen in der Touristik, die seit Monaten keine Einnahmen hätten. "Damit gibt es jetzt wieder ein Stück Planungssicherheit, und der Motor für die Wiederaufnahme des Reisens kann anlaufen, denn auch der Neustart braucht eine gewisse Vorbereitungszeit", sagte Fiebig.

Auch für Ziele außerhalb Europas sollte der Maßstab gelten, wie gut die einzelnen Länder die Pandemie im Griff hätten, wie hoch die Infektionszahlen seien und wie gut das Gesundheitssystem dort aufgestellt sei, sagte Fiebig. Dann könne es auch dort zu Öffnungen kommen.

BDL kündigt 159 Ziele in 63 Ländern für Juni an

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sprach von einem "guten Signal für die vielen Menschen in Europa, die im Sommer in den Urlaub fahren oder Freunde und Verwandte im Ausland besuchen wollen". Die Branche werde in der nächsten Zeit zahlreiche Flugverbindungen wieder aufnehmen. Insgesamt seien im Juni von den deutschen Flughäfen aus 159 Ziele in 63 Ländern zu erreichen, sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow.

Die Tourismuswirtschaft zählt zu den von der Corona-Krise am härtesten getroffenen Branchen. Nach Angaben des DRV führen 70 Prozent aller über 71 Millionen Reisen der Deutschen ins Ausland.

Dass dabei jedoch künftig besondere individuelle Umsicht geboten sei, habe auch den Grund, dass es "in diesem Sommer keine weitere Rückholaktion für Deutsche aus dem Ausland geben wird", so Maas.