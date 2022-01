Personalmangel in der Corona-Pandemie und schlechtes Wetter führten in den USA zu zahlreichen Flugausfällen: Mehr als 2700 Flüge wurden am Samstag laut "Flightaware.com" gestrichen. Weltweit waren es am Samstag rund 4600 und über Weihnachten mehr als 7000 abgesagte Flüge.