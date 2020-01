Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen.

Hintergrund Kötter wehrt sich gegen Vorwürfe, betriebswirtschaftliche Fehlplanung habe zum vorzeitigen Ausstieg aus den Sicherheitskontrollen in Düsseldorf geführt. An künftigen Ausschreibungen will das Unternehmen nur unter anderen Bedingungen teilnehmen und macht dafür Vorschläge.