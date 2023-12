Der Flughafen Dortmund rechnet während der Weihnachtsferien in NRW (21. Dezember bis 7. Januar 2024) mit gut 140.000 Reisenden und damit mit der "letzten größeren Reisewelle" des Jahres, wie der Airport mitteilt. Insgesamt umfasst das Streckennetz am Flughafen 40 Ziele in 20 Ländern während der Ferienzeit.