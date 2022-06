Wechselseitige Schuldzuweisungen im Luftfahrtchaos

Die Schlangen an Check-ins und Sicherheitskontrollen in den deutschen Flughäfen werden immer länger. Währenddessen werfen sich Airlines, Reiseveranstalter, Flughäfen und Politik gegenseitig die Schuld an dem Chaos zu.

Passagiere beim Check-in am Flughafen Hamburg.

Vor der Hauptreisezeit ist nach Einschätzung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht mit einer baldigen Entspannung an deutschen Flughäfen zu rechnen. Von Parteien, Gewerkschaften und Luftverkehrsverbänden gab es am Wochenende wegen des Personalmangels an den Flughäfen und den angekündigten Streichungen von Flügen erneut wechselseitige Schuldzuweisungen.

"Kurzfristige Lösungen wären zwar äußerst wünschenswert, sind aber nicht sehr wahrscheinlich", sagte Wissing der "Bild am Sonntag". Die Situation im europäischen Luftverkehrssystem sei für alle "eine enorme Herausforderung". Der Fachkräftemangel erreiche den Alltag der Menschen immer stärker.

Union wirft Wissing vor, sich "wegzuducken"

Die Union warf dem Verkehrsminister Versäumnisse vor. Dieser könne "sich nicht einfach achselzuckend wegducken und die Menschen mit dem von der Ampel mitverschuldeten Verkehrschaos allein lassen", kritisierte der CSU-Verkehrsexperte Ulrich Lange in der "BamS".

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV sind in den Sicherheitskontrollen, beim Check-in sowie in der Flugzeugabfertigung rund 20 Prozent der Stellen unbesetzt. Auf der anderen Seite ist die Reiselust nach zwei Corona-Jahren enorm gestiegen. Lufthansa und die Tochter Eurowings streichen wegen Personalmangels allein mehr als tausend Flüge im Juli. Weitere Verbände der Luftverkehrs- und Reisebranche warnen vor langen Wartezeiten an Flughäfen während der Sommermonate.

"Der Sommer wird chaotisch"

Die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Christine Behle befürchtet wegen des Personalmangels an den Flughäfen massive Flugausfälle. Die bisher angekündigten Streichungen seien nur der Anfang. "Der Sommer wird chaotisch", sagte Behle der "Augsburger Allgemeinen". Diese Situation habe sich über Jahre entwickelt und die Pandemie habe "das Fass zum Überlaufen gebracht".

Ursache der aktuellen Lage seien Einsparungen an Personalkosten um 30 bis 40 Prozent durch Outsourcing und Tarifflucht, sagte Behle. Der vorübergehende Lockdown an den Flughäfen habe darüber hinaus bei Dienstleistern zu Kurzarbeit und Entlassungen geführt, zudem hätten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pandemie andere Jobs gesucht. Dieses Personal fehle jetzt.

Auch für die Vorsitzende des Reisebüroverbandes VUSR, Marija Linnhoff, ist das Problem hausgemacht. Die Reiselust komme nicht überraschend, "doch zwei Jahre Personalabbau rächen sich jetzt". Kurz vor der Sommersaison müsse nun "mit dem Schlimmsten gerechnet werden und neben den Urlaubern sollen es jetzt wieder die Reisebüros mit zig Stunden unbezahltem Krisenmanagment, das sich die Airlines und Veranstalter einsparen, ausbaden", sagte Linnhoff der "Bild am Sonntag".

Airlines machen Politik verantwortlich

Die Airlines wiesen indes die Vorwürfe zurück und machten die Politik für die Situation verantwortlich. "Die Aufhebung der Reisebeschränkungen ist von den Regierungen sehr kurzfristig entschieden worden", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow. Deshalb habe es keine "verlässliche Planbarkeit bei der Personalausstattung für die Wiederaufnahme des Verkehrs" gegeben.

Aktuell bremst bei der Einstellung neuer Beschäftigte vielerorts auch die Ausstellung der sogenannten "Zuverlässigkeitsüberprüfung". Sie ist Voraussetzung für eine Tätigkeit im Luftsicherheitsbereich.

Schon in normalen Zeiten dauert die Ausstellung von ZÜPs zum Teil lange. Während und nach Corona mahlen die Mühlen der Verwaltungen noch schleppender. Bis zu sechs Wochen kann die Zuverlässigkeitsüberprüfung beispielsweise bei der Luftsicherheitsbehörde des Landes Hessen dauern.

Diskussion um Bundespolizei und Verstaatlichung

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Pflicht. Die Ministerin müsse "schleunigst mehr Bundespolizei in die Flughäfen bringen, damit die Schlangen an den Sicherheitskontrollen geringer werden", erklärte Dürr am Sonntag dem "Tagesspiegel". Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) solle zudem dafür sorgen, dass die Bodendienstleister "schnell und unbürokratisch Leute einstellen können - gegebenenfalls mit befristeten Verträgen".

Es sei denkbar, dafür auch Personal aus dem Ausland einzustellen. Die Bundesländer müssten alle Kräfte bündeln. "Damit die Menschen möglichst bald wieder ohne Probleme reisen können", sagte Dürr.

CDU-Politiker Michael Brand zeigte sich über den Vorschlag der FDP verwundert. Die Forderung der Partei passe nicht zum Handeln des FDP-Finanzministers, sagte er ebenfalls dem "Tagesspiegel". Statt neue Aufgaben für die Bundespolizei zu fordern, solle die Koalition erst den Weg für benötigtes Personal in anderen Bereichen frei machen. Dazu zählen Brand zufolge etwa steigende Herausforderungen bei Querdenker-Demos.

Verdi zufolge sind besonders die großen Flughäfen wie Frankfurt, Hamburg oder Berlin vom Personalmangel in allen Dienstleistungsbereichen am Boden wie Sicherheitskontrolle oder Check-in betroffen. Auch in München fehle Personal, allerdings sei die Lage dort besser, weil das Sicherheitspersonal nicht bei einer Privatfirma angestellt sei, sondern bei einer Firma im Staatsbesitz, die nach dem Tarif des Öffentlichen Dienstes bezahle.

Ähnlich hatte sich bereits die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens geäußert. Der Düsseldorfer Flughafen solle als Modellprojekt für die Verstaatlichung der Luftsicherheitskontrollen dienen. Die aktuellen Probleme lägen vor allem in der Gewinnerwartung der privaten Unternehmen. Deshalb gehöre die Luftsicherheit zurück in staatliche Hand, teilte die Politikerin mit, die im Rechtsausschuss des Bundestags Berichterstatterin für Fluggastrechte ist.

"Der Düsseldorfer Flughafen bietet sich für ein Modellprojekt an, um die Rückführung der Luftsicherheitsaufgaben in die öffentliche Hand zu testen", sagt Martens. So könne einfach herausgefunden werden, ob die Luftsicherheitsaufgaben beim Staat wieder besser aufgehoben seien, so Martens. "Und wenn wir ehrlich sind: Schlimmer wird's nimmer."