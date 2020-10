Von der ewigen Zukunftstechnologie zur energiepolitischen Priorität für die 2020er Jahre. Wasserstoff ist in kurzer Zeit zu einem Hoffnungsträger für die Energiewende geworden. In einer dreiteiligen Serie betrachtet airliners.de die Herstellungs- und Transportarten (1), die Einsatzmöglichkeiten als Energieträger in der Luftfahrt (2) und wie die Etablierung am Markt gelingen soll (3).

Wasserstoff (H) ist das einfachste und zugleich häufigste chemische Element im Universum. Auf der Erde findet er sich überwiegend gebunden in Wasser (H2O). Im gasförmigen Zustand verbrennt Wasserstoff gut. Dabei entsteht hauptsächlich Wasserdampf als Verbrennungsprodukt. Die weitgehend rückstandslose Verbrennung hat gasförmigen Wasserstoff zur großen Hoffnung für eine CO2-neutrale Energienutzung gemacht.