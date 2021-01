Neues Wartungsunternehmen am Flughafen Friedrichshafen

Das Wartungsunternehmen Porta Air Service eröffnet zum 1. Februar einen neuen Standort am Flughafen Friedrichshafen. Die Firma bietet ihren Kunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot in der Flugzeugwartung und -überholung an, teilte das Unternehmen mit. Porta Air Service startet mit 25 Mitarbeitern und will den Personalbestand zeitnah verdoppeln.